Phiên chợ khởi nghiệp Mai An Tiêm: Cầu nối khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 14-5, tại khuôn viên Trường Đại Học Hồng Đức, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức phiên chợ Mai An Tiêm lần thứ nhất.

Khách hàng tham quan gian hàng tại phiên chợ.

Lấy cảm hứng từ sự tích Mai An Tiêm khi bị đày ra đảo hoang (là vùng Nga Sơn, Thanh Hóa ngày nay), bằng ý chí và nghị lực của mình đã khởi nghiệp thành công với nghề trồng dưa hấu. Phiên chợ khởi nghiệp Mai An Tiêm nhằm truyền cảm hứng và tinh thần khởi nghiệp tới các bạn sinh viên, thanh niên đang và sẽ khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phiên chợ Mai An Tiêm lần thứ nhất có sự tham gia của 36 đơn vị đến từ nhóm sinh viên, giảng viên và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự như: Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Nam, Đắc Lắk…

Với mục đích tạo sân chơi để giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của sinh viên, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức cũng như của thanh niên, học sinh trong toàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận, tạo cơ hội gặp gỡ và giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến khách hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư; giúp sinh viên Trường Đại học Hồng Đức có cơ hội trải nghiệm và học tập cách thức bán hàng, tiếp thị sản phẩm từ chính những đơn vị tham gia phiên chợ, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… Ban tổ chức Phiên chợ khởi nghiệp Mai An Tiêm mong muốn tạo ra phiên chợ xanh, sạch và chất lượng nhất để sinh viên khởi nghiệp, đồng thời lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Giới thiệu sản phẩm tại phiên chợ.

Các sản phẩm được bày bán là sự sáng tạo của các chủ thể dựa trên tài nguyên bản địa phong phú của địa phương như: Nông sản tươi ngon, ẩm thực xứ Thanh, phụ kiện Handmade và các sản phẩm khởi nghiệp khác...

Video phỏng vấn chị Nguyễn Quế - Chủ cơ sở Thực phẩm sạch Nguyễn Quế (TP Thanh Hóa).

Phiên chợ khởi nghiệp Mai An Tiêm giống như một buổi “triển lãm” về những sản phẩm tâm huyết, sáng tạo của các bạn trẻ có chung niềm đam mê khởi nghiệp.

Phiên chợ khuyến khích khách hàng không sử dụng túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Sản phẩm nem chua Vị Thanh của Công ty CP Phát triển Lam Kinh được đóng gói trực tiếp tại Phiên chợ để khách hàng trải nghiệm.

Tại Phiên chợ Mai An Tiêm, ngoài các sản phẩm của các sinh viên được sản xuất theo đề tài dự án khoa học trong nhà trường, các sản phẩm thực phẩm tham gia phải đạt một số tiêu chí nhất định, đáp ứng tính an toàn cho người sử dụng và có đầy đủ các giấy chứng nhận về chỉ số an toàn, đảm bảo sản phẩm chất lượng.

Khách hàng tìm hiểu thông tin sản phẩm tại một gian hàng.

Khách hàng tin tưởng lựa chọn sản phẩm được bày bán tại Phiên chợ.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Hải, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường Đại học Hồng Đức, phiên chợ hướng tới các đơn vị, doanh nghiệp mới khởi nghiệp, các bạn sinh viên có niềm đam mê khởi nghiệp với các sản phẩm có tính phổ quát cao, giải quyết bài toán nông sản địa phương, hoặc những sản phẩm mới mang tính đổi mới sáng tạo đột phá. Quan điểm được đặt ra khi tổ chức phiên chợ là hạn chế các sản phẩm bao bì công nghiệp nhằm tuyên truyền lối sống xanh, sạch, an toàn tới lớp trẻ hiện nay.

Video phỏng vấn chị Nguyễn Thị Thanh Hải, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường ĐH Hồng Đức.

Ẩn chứa bên trong từng sản phẩm là câu chuyện về niềm đam mê, nỗ lực theo đuổi sản xuất theo hướng bền vững, hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp để được khẳng định mình và cống hiến cho xã hội.

Video phỏng vấn sinh viên Hoàng Thị Nga, lớp K23 Du lịch, Khoa Khoa học - Xã hội, Trường ĐH Hồng Đức.

Tham dự phiên chợ, người mua không chỉ được lựa chọn, dùng thử các đồ thủ công, sản phẩm, nông sản xanh - sạch, thân thiện với môi trường mà còn được nghe người bán kể những câu chuyện về quá trình làm ra sản phẩm, về sự nỗ lực của mình với khách hàng.

Các sản phẩm được bày bán tại phiên chợ hướng đến lợi ích, sức khỏe người tiêu dùng.

Khách hàng “mục sở thị” sản phẩm và lắng nghe câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm để cảm nhận tình cảm, sự tử tế, ý thức trách nhiệm mà mỗi chủ thể gửi gắm, lan tỏa đến đông đảo khách hàng.

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng thông điệp mà các bạn gửi gắm trong từng sản phẩm đã cho thấy thái độ làm việc, nỗ lực cống hiến hết mình cho xã hội, cho những điều tử tế từ tâm.

Đến với phiên chợ, các bạn trẻ được làm quen với việc kinh doanh, buôn bán, để tích lũy cho mình thêm kinh nghiệm khởi nghiệp.

Những sản phẩm nông sản, thực phẩm, sản phẩm OCOP luôn có một sức hút đặc biệt đối với những người quan tâm đến sức khỏe.

Toàn cảnh Phiên chợ.

Được biết, nhóm doanh nghiệp khi tham gia phiên chợ sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho nhóm sinh viên tham gia gian hàng để các em học sinh, sinh viên không có quá nhiều áp lực về mặt chi phí và có cơ hội học hỏi trực tiếp từ các anh chị đi trước. Đây sẽ là nơi để các bạn sinh viên thử nghiệm phản hồi của khách hàng đối với sản phẩm, ý tưởng của mình trước khi đưa vào sản xuất lớn.

Tham gia Phiên chợ, các bạn nhỏ còn được trải nghiệm nhiều trò chơi hấp dẫn.

Với những giá trị thiết thực, sản phẩm đa dạng, phong phú, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, dân tộc, Phiên chợ khởi nghiệp Mai An Tiêm đã để lại nhiều ấn tượng cho khách hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư…

