Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2024

Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự đồng thuận của Nhân dân, sự nghiệp văn hóa – xã hội trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng.

Lễ hội Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ năm 2023.

Trong năm, thị xã đã chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ của đất nước, của địa phương và phát triển sự nghiệp văn hóa. Tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa chào mừng năm mới - xuân Qúy Mão, khai mạc Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2023 với chủ đề “Về với biển Nghi sơn”, Lễ hội Hoằng Quốc công Đào Duy Từ. Hoàn thành dự án lắp đặt biển tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã; hoàn thành khai quật, khảo cổ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Am Các và địa điểm chùa Am Các. Phối hợp với Cục Di sản Văn hóa và các đơn vị liên quan khảo sát, nhận diện Lễ hội tế Xuân ở Tổ dân phố Kim Cốc, phường Mai Lâm và Lễ hội Quang Trung, phường Hải Thanh xã Nghi Sơn để đề nghị đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm triển khai thực hiện. Toàn thị xã đã xây dựng mới được 43 nhà văn hóa và sửa chữa, nâng cấp được 41 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Tổ chức thành công Hội trại hè thanh thiếu nhi từ cơ sở đến thị xã; giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ 27 - Chạy vì sức khỏe cộng đồng năm 2023 xếp thứ 2 toàn đoàn; tham gia Hội diễn các Câu lạc bộ vovinam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII xếp thứ 2 toàn tỉnh; giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa đạt huy chương Bạc lứa tuổi U8, huy chương đồng U10 và xếp thứ Nhất toàn đoàn.

Chất lượng giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực. Các nhà trường tổ chức hoàn thành nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tỷ lệ tốt nghiệp THPT các trường trên địa bàn đạt 99,87%; điểm bình quân mỗi bài thi vào lớp 10 THPT đạt 5,86 điểm, (tăng 0,69 điểm so với năm học 2022 - 2023, tăng 02 bậc trong xếp hạng toàn tỉnh); chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia, công nhận mới 07 trường đạt chuẩn quốc gia (Mầm non: Trúc Lâm, Phú Lâm, Phú Sơn, Tân Trường, Mai Lâm; Tiểu học: Hải Thượng; THCS: Tĩnh Hải); báo cáo UBND tỉnh Phương án sắp xếp cơ sở đào tạo đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Trường Cao đẳng nghề nghi Sơn; hoàn thành quy trình tuyển dụng 118 viên chức giáo viên Mầm non và Tiểu học; kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá lớp 9 xếp thứ 11 (tăng 2 bậc so với năm học trước).

Trường Tiểu học Thị trấn, phường Hải Hòa.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm chất lượng dịch vụ chăm sóc, khám chữa bệnh được nâng lên. Trong năm có 416.514 lượt khám chữa bệnh, tăng 12% so với cùng kỳ; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%. Tổng số người tham gia BHYT 242.788/257.940 người, đạt 94,13% dân số toàn thị xã, vượt 1,13% kế hoạch, tăng 1,35% so với cùng kỳ. Chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác Chữ thập đỏ được quan tâm kịp thời; đã cấp 3.514 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1,15 tỷ đồng; thăm hỏi, cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo cho 21 trường hợp gia đình khó khăn, số tiền 30 triệu đồng. Tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2023, có 1.410 người tham gia, hiến được 1.682 đơn vị máu; vượt 87% chỉ tiêu tỉnh giao.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đúng quy định và kịp thời. Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thị xã đổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết; chúc thọ, mừng thọ cho 3.348 cụ, số tiền 1,307 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức cho 306 người có công đi điều dưỡng tập trung. Chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách, người có công với tổng số tiền 96 tỷ đồng.

Trợ cấp bảo trợ xã hội cho 10.078 người, với kinh phí 61 tỷ đồng; cấp 103.672 thẻ BHYT cho các đối tượng; hỗ trợ tiền điện sáng cho 2.566 hộ nghèo, số tiền 1,693 tỷ đồng. Trong năm, đã giải quyết việc làm mới cho 5.280 người, vượt 5,6% kế hoạch, giảm 10,2% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu lao động 276 người, vượt 87% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ. Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình giảm nghèo trên địa bàn, tỷ lệ giảm nghèo/năm ước đạt 1,53%, vượt 0,33% kế hoạch; số hộ nghèo đến cuối năm còn 1.479 hộ, chiếm 2,06 %; hộ cận nghèo 4.155 hộ, chiếm 5,8%.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn trao giấy khen cho em Vũ Việt Tiến, học sinh lớp 12B1, Trường THPT Tĩnh Gia 2 đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, bậc THPT năm học 2023 – 2024.

Năm 2024, thị xã Nghi Sơn đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển văn hóa - xã hội, đó là: tốc độ tăng dân số bình quân 1,0%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; giải quyết việc làm cho 5.000 lao động, xuất khẩu 150 lao động; có thêm 02 xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; 02 xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao; 05 xã, phường đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; xây dựng mới 7 trường đạt chuẩn quốc gia, công nhận chuẩn lại 6 trường; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,35% trở lên. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên 30%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% trở lên (theo chuẩn mới); thêm 05 cơ quan, đơn vị đạt kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển văn hóa - xã hội năm 2024, thị xã Nghi Sơn sẽ tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, kết quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khát vọng vươn lên trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024. Trước hết là tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động mừng đất nước, quê hương đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Chú trọng xây dựng con người thị xã Nghi Sơn phát triển toàn diện, năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, đô thị hóa và hội nhập quốc tế. Nâng chất lượng hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh”; xây dựng 05 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Hải An, Ninh Hải, Nguyên Bình, Hải Bình, Xuân Lâm). Triển khai thực hiện dự án lắp biển tên số nhà. Bảo vệ, tôn tạo, phục dựng, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, nhất là các di tích đã được xếp hạng; hoàn thành khảo cổ Chùa Am Các; quy hoạch và lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tôn tạo Đền thờ Lê Đình Châu, Đền thờ Quang Trung; hoàn thành đầu tư Khu di tích lịch sử cách mạng Tân Dân, Đền thờ Đào Duy Từ; lập hồ sơ khoa học đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận là di sản văn hoá cấp tỉnh, cấp Quốc gia; xúc tiến, kêu gọi đầu tư các công trình tâm linh.

Các đường, phố tại phường Hải Hòa được lắp đặt biển tên.

Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển giáo dục tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Đề án phát triển giáo dục thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập công đồng. Tiếp tục quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp, giảm số lượng các trường có quy mô nhỏ. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; xây dựng mới 07 trường đạt chuẩn quốc gia và 06 trường công nhận lại.

Chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thực hiện quản lý công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, các chợ đầu mối. Tập trung chỉ đạo các xã, phường thực hiện xây dựng các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và xây dựng xã ATTP đảm bảo hoàn thành kế hoạch tỉnh giao. Chỉ đạo các xã, phường, các ngành tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHYT, nhất là các xã, phường hiện nay có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt thấp. Duy trì tốt công tác chữ thập đỏ.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Nghi Sơn để có biện pháp giải quyết việc làm và hỗ trợ cung ứng lao động kịp thời cho các doanh nghiệp; triển khai đồng bộ các biện pháp, khắc phục cơ bản tình trạng nợ đóng BHXH trong các doanh nghiệp; quan tâm đúng mức đến công tác an sinh xã hội và đời sống Nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội; chú trọng thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo. Chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Năm 2024 có vai trò đặc biệt quan trọng, năm có ý nghĩa tạo đà bứt phá để thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp, các ngành từ thị xã đến cơ sở, nhất là ngành văn hóa - xã hội tập trung triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2024: “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động và Hiệu quả”, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội năm 2024.

