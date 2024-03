Nông Cống tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo

Cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống đã có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư, khiếu nại tố cáo (KNTC), góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ phận tiếp công dân thị trấn Nông Cống tiếp nhận đơn thư, kiến nghị phản ánh của công dân.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC là một trong những nhiệm vụ quan trọng tại địa phương, thời gian qua, thị trấn Nông Cống đã duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất; tập trung giải quyết những kiến nghị, phản ánh, đơn, thư KNTC của công dân ngay từ cơ sở. Cán bộ Văn phòng UBND thị trấn Nông Cống Nguyễn Thị Sâm, cho biết: "Trên địa bàn thị trấn, đơn, thư KNTC chủ yếu là những phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến lĩnh vực về đất đai, môi trường trong khu dân cư, thực hiện chế độ, chính sách xã hội... Sau khi tiếp nhận đơn, thư hoặc ý kiến của người dân, chủ tịch UBND thị trấn trực tiếp giải quyết, đấu mối với cơ sở để tìm hiểu sự việc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phân tích đúng, sai cho người dân. Bài học của thị trấn, nhằm hạn chế đơn, thư KNTC đó là lấy công khai, minh bạch làm đầu, phát huy tính dân chủ ở cơ sở trong mọi hoạt động của địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, tạo được niềm tin trong Nhân dân. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn thị trấn được giữ vững ổn định, không xảy ra tình trạng gửi đơn thư vượt cấp".

Ông Lê Ngọc Lam, Chánh Thanh tra huyện Nông Cống, cho biết: "Hằng năm, UBND huyện Nông Cống đã ban hành kế hoạch thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật, tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC cho cán bộ, viên chức và Nhân dân trên địa bàn. Để tạo thuận lợi cho công tác giải quyết KNTC, huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện theo lịch định kỳ hằng tháng trực tiếp tiếp dân và giải quyết các vấn đề công dân KNTC, kiến nghị. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành thông báo kết luận việc tiếp công dân và cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung chỉ đạo, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân".

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện việc đổi mới công tác tiếp công dân, huyện Nông Cống đã chỉ đạo các xã, thị trấn, ban tiếp công dân và các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra và tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Do vậy, nhiều vụ khiếu nại được giải quyết, hòa giải từ khi mới phát sinh ở cơ sở và một số vụ việc phức tạp được UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết dứt điểm, bảo đảm theo đúng quy định của Luật KNTC. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường tổ chức hòa giải, đối thoại trực tiếp với công dân (có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể) để kịp thời có phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết những vụ việc phức tạp. Trong năm 2023 và gần 2 tháng đầu năm 2024, ban tiếp công dân của huyện đã tiếp nhận và xử lý 75 vụ việc; trong đó số đơn, số vụ việc khiếu nại 8 đơn; số đơn, số vụ việc kiến nghị, đề nghị, phản ánh là 56 trường hợp... Nội dung phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ, chính sách xã hội; quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản... Các đơn, thư được thụ lý và giải quyết theo đúng trình tự và trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý, không tạo điểm nóng, bức xúc trong Nhân dân, hạn chế tối đa đơn, thư KNTC vượt cấp, đông người, kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC của công dân, huyện Nông Cống tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC, nhất là Luật Tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân...

Bài và ảnh: Quốc Hương