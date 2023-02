Niềm vui từ một nghị quyết

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND tỉnh, ngày 11-12-2022 về việc quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thanh Hóa được ban hành đã mang lại niềm vui lớn cho đối tượng được hỗ trợ. Tuy nhiên, qua bước đầu rà soát, có nhiều cơ sở mầm non khó “lọt” vào danh sách thụ hưởng.

Giờ dạy và học của cô và trò Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc nằm trong KCN Hoàng Long, TP Thanh Hóa.

Chính sách nhân văn

Một ngày trung tuần tháng 2-2022, chúng tôi có mặt tại KCN Hoàng Long, TP Thanh Hóa vào đúng thời điểm công nhân tan ca chiều. Trên các nẻo đường công nhân ra về có một số công nhân, người lao động vội vã rẽ vào Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc và Nhóm lớp mầm non độc lập tư thục SUNKIS nằm trên địa bàn KCN Hoàng Long để đón con về.

Chị Lê Thị Thu Phương, chủ Nhóm lớp mầm non độc lập tư thục SUNKIS đang trao đổi với phụ huynh về chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh vừa được Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa triển khai xuống. Chị cho biết: Đây là một chính sách rất nhân văn giúp cho những người có ý định mở các cơ sở mầm non độc lập dân lập, tư thục trong các KCN có thêm quyết tâm, động lực để thành lập trường, nhóm trẻ. Tuy số tiền hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất một lần 20.000.000 đồng/1 cơ sở không phải là lớn so với số tiền các chủ đầu tư bỏ ra thành lập trường hoặc nhóm lớp nhưng cũng phần nào hỗ trợ được các cơ sở trang bị thêm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho trẻ. Đối với giáo viên được thụ hưởng chính sách có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, phụ huynh cũng đỡ một phần gánh nặng kinh tế lo cho các con học hành.

Hiện, nhóm lớp của chị làm chủ đang nhận chăm sóc và dạy học cho 35 cháu, trong đó gần 50% số cháu là con công nhân, người lao động làm việc trong KCN Hoàng Long; có 5 giáo viên có trình độ cao đẳng, 1 trình độ trung cấp. Qua nghiên cứu các quy định của 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 05 thì nhóm lớp của chị đủ điều kiện được thụ hưởng. Tuy nhiên, bước đầu khi triển khai đến phụ huynh, một số phụ huynh ái ngại khi phải đi làm hồ sơ, với lý do phải nghỉ làm để đi lo giấy tờ sẽ mất tiền thưởng chuyên cần trong tháng mà không biết có được duyệt để hưởng chính sách hay là không...

Còn đối với Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc nằm trong KCN Hoàng Long, khi trao đổi về việc triển khai Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh, Hiệu trưởng nhà trường Thiều Thị Quỳnh tiếc nuối: Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc hiện có 220 cháu, trong đó 50 cháu là con công nhân, người lao động đang làm việc tại KCN Hoàng Long. Với số lượng cháu là con công nhân, người lao động như trên, căn cứ theo quy định của Nghị quyết 05 thì nhà trường và giáo viên không được thụ hưởng chính sách, quả là điều rất đáng tiếc cho nhà trường và thiệt thòi đối với giáo viên. Còn số trẻ thuộc đối tượng hỗ trợ, nhà trường đang triển khai hướng dẫn phụ huynh làm hồ sơ để trường lập danh sách gửi lên cấp trên đề nghị hỗ trợ cho các cháu theo quy định.

Vừa nghe trường triển khai về đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 05 đối với trẻ mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN, chị Lê Thị Hằng, công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam vui mừng, cho biết: “Em làm công nhân đến nay được 3 năm nhưng nay mới thấy có một chính sách hỗ trợ dành cho đối tượng là con công nhân, người lao động. Với số tiền được hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng, nhân lên với 9 tháng thì đỡ đi một khoản tiền đóng ăn, học cho con trong một tháng, giảm bớt áp lực cho chúng em khi nuôi 2 con ăn học”.

Còn cô Đặng Thị Loan - người có thâm niên 5 năm làm giáo viên mầm non tại Nhóm lớp mầm non độc lập tư thục Hoa Sen trên địa bàn phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn cho biết: “Nhóm lớp em dạy chủ yếu là con công nhân, người lao động làm việc trong Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn, Công ty Xi măng Nghi Sơn, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn... nên thường phải đi đón trẻ rất sớm, có những ngày phụ huynh gửi con từ 6h sáng đến 17h30 mới đón về, gần như cả ngày các em ở trên lớp chăm trẻ, không còn thời gian làm thêm để nâng cao thu nhập. Trong khi đó, với mức thu nhập hiện nay của giáo viên từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng/tháng, tằn tiện, tiết kiệm mới đủ chi tiêu. Nghị quyết 05 ban hành, mỗi giáo viên đủ điều kiện theo quy định được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/tháng, đã phần nào giúp chúng em yên tâm gắn bó với nghề. Chúng em mong sớm được nhận tiền hỗ trợ từ nghị quyết”.

Khẩn trương lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND quy định rõ 3 đối tượng và mức được hỗ trợ gồm: Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có KCN thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN được hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 1 lần 20.000.000 đồng. Đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại KCN được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định được hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Đối với giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có KCN bảo đảm những điều kiện: Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN được hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng.

Theo quyền Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa Lê Thành Đồng, đây là nghị quyết hết sức nhân văn để khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư xây dựng các trường, lớp mầm non ngoài công lập góp phần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, trong đó có bậc học mầm non, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân, đồng thời giảm quá tải đối với các trường mầm non công lập trên địa bàn có KCN. Đối với công nhân, người lao động đang làm trong KCN có con học mầm non được hỗ trợ một phần kinh phí học tập, giảm bớt áp lực trong cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất; về đội ngũ giáo viên mầm non dạy trong các cơ sở mầm non dân lập, tư thục trong KCN có thêm nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống.

Phòng đang triển khai xuống các cơ sở giáo dục để thống kê, rà soát lại đối tượng thụ hưởng, vì số liệu thống kê năm 2022 đến nay đã có biến động. Tuy nhiên, theo các nội dung quy định trong Nghị quyết số 05 thì nhiều cơ sở mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN, nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP Thanh Hóa khó “lọt” vào danh sách thụ hưởng, chẳng hạn cơ sở giáo dục mầm non tư thục phải có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN trên địa bàn. Còn với giáo viên, phải trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN. Đơn cử như, Trường Mầm non Thanh Xuân Bắc nằm trong KCN Hoàng Long nhưng để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện để được hỗ trợ nhiều khi còn khó khăn.

Thị xã Nghi Sơn là một trong số địa phương có số lượng cơ sở mầm non thuộc diện được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND nhiều nhất trong tỉnh. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Vũ Thị Thanh Vân cho biết: Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8-9-2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh nhằm tạo điều kiện, khuyến khích phát triển giáo dục mầm non gồm cả công lập và dân lập, tư thục, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, nhất là trong các KCN như Khu Kinh tế Nghi Sơn. Vì vậy, các cơ sở mầm non dân lập, tư thục và đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập rất phấn khởi, mong chờ được hỗ trợ từ các chính sách của chính phủ, của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã rà soát số liệu báo cáo về số lượng các cơ sở mầm non ngoài công lập (trường và nhóm dân lập, tư thục); số trẻ em, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN. Thời điểm rà soát, toàn thị xã Nghi Sơn có 36 trường tư thục và nhóm lớp độc lập tư thục đã được cấp phép thành lập, đang hoạt động; trong đó có 23 cơ sở đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 05 với số lượng 868 cháu. Tuy nhiên, đến nay số đối tượng được hỗ trợ sẽ có biến động, phòng đang khẩn trương rà soát lại số liệu, đồng thời hướng dẫn các cơ sở mầm non nghiên cứu kỹ Nghị định số 105 của Chính phủ và Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh để làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy trình; tránh các hành vi gian dối làm trái quy định, vụ lợi chính sách. Phòng cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sớm có hướng dẫn chi tiết và đảm bảo nguồn kinh phí để các đối tượng thụ hưởng sớm nhận được sự hỗ trợ của tỉnh.

Bài và ảnh: Tô Dung