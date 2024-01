Những mái ấm sâu nặng nghĩa tình

Quan tâm xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên nghèo là một trong những dấu ấn nổi bật được các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh tập trung thực hiện. 105 ngôi nhà “nghĩa tình đồng đội” được sửa chữa và làm mới trong năm 2023 là niềm vui rất lớn của những hội viên nghèo khi Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc đang đến gần.

Cán bộ Hội CCB huyện Đông Sơn thăm ngôi nhà mới của hội viên Doãn Viết Kỳ, xã Đông Tiến.

Chiều một ngày cuối tháng 12, chúng tôi theo chân cán bộ Hội CCB huyện Đông Sơn về thăm ngôi nhà “nghĩa tình đồng đội” mới được xây dựng của hội viên Doãn Viết Kỳ, thôn Triệu Tiền, xã Đông Tiến. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt ông Kỳ vì từ nay hai vợ chồng ông không phải ở trong căn nhà cấp 4 xập xệ trước kia. Ông Kỳ cho biết: “Hai vợ chồng tôi tuổi cao, lại hay ốm đau bệnh tật, cuộc sống chỉ dựa vào đồng ruộng và tiền trợ cấp 720.000 đồng/tháng. Có lẽ, đến cuối đời, việc xây nhà với vợ chồng tôi là điều không thể. Nhưng được Hội CCB huyện Đông Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội CCB xã Đông Tiến và chi hội CCB thôn Triệu Tiền giúp đỡ ngày công, anh em họ hàng trợ giúp thêm kinh phí, ngôi nhà 65m2 lợp mái tôn chắc chắn của gia đình tôi đã được hoàn thành trong 2 tháng. Tôi thật sự biết ơn hội CCB - một hội nghĩa tình và đầy trách nhiệm”.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Minh Ánh, Chủ tịch Hội CCB huyện Đông Sơn, cho biết: “Xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn là phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong cán bộ, hội viên. Sự trợ giúp về vật chất tuy chưa phải là nhiều, nhưng cái được hơn cả là tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ, hội viên được sẻ chia, nhân rộng, giúp gia đình hội viên nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Năm 2023, Hội CCB huyện Đông Sơn đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 3 nhà “nghĩa tình đồng đội”, trị giá 125 triệu đồng. Đến thời điểm này, Hội CCB huyện Đông Sơn không còn hội viên nghèo phải ở trong những ngôi nhà dột nát, tạm bợ là điều chúng tôi rất phấn khởi”.

Cũng trong tháng 12/2023, Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Hội CCB huyện Thạch Thành tổ chức trao tặng nhà “nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Đinh Văn Đồng, thương binh 4/4 ở thôn Yên Sơn 2, xã Thành Yên. Ngày ngôi nhà được bàn giao, cả gia đình ông ngập tràn niềm vui. Lời nói chẳng đủ để ông bày tỏ hết lòng biết ơn đối với tấm lòng của cán bộ, hội viên CCB cùng anh em họ hàng, bà con lối xóm đã giúp đỡ ông xây dựng ngôi nhà nghĩa tình này. Tại lễ khánh thành, Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã trao tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình ông Đinh Văn Đồng. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương cũng đã trao tặng nhiều phần quà động viên, khích lệ gia đình ông. Trong niềm vui mừng, ông Đồng tâm sự: “Tết này được xum vầy trong ngôi nhà mới, gia đình tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng”.

Thực hiện khâu đột phá về “Xóa nhà tạm bợ, dột nát cho gia đình hội viên CCB khó khăn về nhà ở”, các cấp hội CCB huyện Thạch Thành đã khảo sát số gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước và địa phương để giúp đỡ. Giai đoạn 2020-2022, các cấp hội CCB huyện Thạch Thành đã huy động được 578 triệu đồng, cùng với số tiền Hội CCB tỉnh hỗ trợ 320 triệu đồng đã trợ giúp làm mới và sửa chữa 21 nhà ở cho hội viên. Trong đó, làm mới 16 nhà (mỗi nhà hỗ trợ 50 triệu đồng), sửa chữa 5 nhà (mỗi nhà hỗ trợ 20 triệu đồng). Năm 2023, Hội CCB huyện đã hoàn thành hỗ trợ làm mới 5 nhà cho hội viên, vượt kế hoạch 1 nhà so với chỉ tiêu giao. Những căn nhà “nghĩa tình đồng đội” không chỉ giúp hội viên CCB nghèo được an cư, vươn lên trong cuộc sống mà còn khẳng định vai trò tích cực của lực lượng CCB trong công cuộc xóa nghèo, chăm lo đời sống hội viên, góp phần cùng với các cấp chính quyền, đoàn thể thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh và phát triển kinh tế - xã hội.

Từ nhiều năm trước, việc xây dựng nhà cho hội viên CCB nghèo đã được các cấp hội CCB trong tỉnh triển khai thực hiện. Tuy nhiên, số lượng không được nhiều do phụ thuộc vào nguồn tài trợ của các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo. Với quyết tâm không để hội viên nghèo phải ở trong những căn nhà tạm bợ và dột nát, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động của các cấp hội, Hội CCB tỉnh đã chọn “Xóa nhà dột nát cho gia đình hội viên CCB khó khăn về nhà ở” là khâu đột phá để thực hiện hiệu quả. Theo đó, mỗi cán bộ, hội viên CCB sẽ đóng góp 2.000 đồng/tháng, 24.000 đồng/năm, người có điều kiện thì ủng hộ nhiều hơn để xây dựng quỹ. Với số lượng hội viên đông đảo cùng sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp hội, giai đoạn 2017-2022, toàn tỉnh đã làm mới và sửa chữa 668 nhà với tổng số tiền hỗ trợ 23,5 tỷ đồng (làm mới 452 nhà, sửa chữa 216 nhà). Trong đó, quỹ do cán bộ, hội viên đóng góp là 18,3 tỷ đồng, còn lại là sự hỗ trợ của các công ty, doanh nghiệp. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Hội CCB toàn tỉnh đã làm mới và sửa chữa 105 nhà (làm mới 90 nhà, sửa chữa 15 nhà) với tổng số tiền hỗ trợ 4,7 tỷ đồng. Đây là những con số rất đáng phấn khởi, không chỉ minh chứng cho tình đồng chí, đồng đội năm xưa vẫn luôn sống mãi với thời gian mà còn mang theo hơi ấm của sự đùm bọc, sẻ chia đầy trách nhiệm.

Qua rà soát, toàn tỉnh vẫn còn 667 hội viên CCB cần được hỗ trợ làm nhà. Để giúp hội viên có chỗ ở ổn định, các cấp hội CCB trong tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên và kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực đóng góp, ủng hộ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để nhân lên những hành động đẹp vì đồng đội.

Bài và ảnh: Tố Phương