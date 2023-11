Ngọc Lặc nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã thay đổi nhận thức, ý thức tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) để được chăm sóc sức khỏe, bảo đảm công tác an sinh xã hội.

Cán bộ BHXH huyện Ngọc Lặc và nhân viên tổ dịch vụ thu xã Minh Tiến tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đơn cử như trường hợp gia đình bà Lê Thị Anh (thôn Thanh Sơn, xã Minh Tiến) từ nhiều năm nay đều duy trì tham gia BHYT cho cả 2 vợ chồng. Bà Anh chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi được cấp thẻ BHYT miễn phí, sau khi xã không thuộc diện vùng khó khăn như trước nên phải mua thẻ BHYT, 2 ông bà đều là lao động tự do, được cán bộ xã, nhân viên tổ dịch vụ thu tuyên truyền tham gia BHYT là hình thức “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”, vì thế ông bà vẫn tiếp tục tham gia BHYT để giảm bớt gánh nặng chi phí nếu không may ốm đau, bệnh tật”.

Đến thời điểm này, trên địa bàn xã Minh Tiến, tỷ lệ người tham gia BHYT đã đạt 92%. Thời gian qua, xã đã đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao nhận thức người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT và tự giác tham gia, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Ngoài tổ chức tuyên truyền thông qua hội nghị Nhân dân, qua các tổ chức đoàn thể, truyền thông nhóm nhỏ, các nhân viên tổ dịch vụ thu thường xuyên thăm hộ gia đình, tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức người dân tham gia BHYT.

Ông Triệu Văn Kim, Chủ tịch UBND xã Minh Tiến, cho biết: "Theo lộ trình phấn đấu thì cuối năm nay xã Minh Tiến sẽ hoàn thành mục tiêu XDNTM, cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu khác, UBND xã đã quan tâm phát triển đối tượng tham gia BHYT. Nội dung vận động người dân tham gia BHYT được đảng ủy, chính quyền xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Xã đã kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thành lập tổ theo dõi vận động người dân tham gia BHYT, đặc biệt là chú trọng tuyên truyền thông qua các trường hợp cụ thể để người dân thấy rõ tầm quan trọng của BHYT đối với sức khỏe của bản thân và gia đình.

Huyện Ngọc Lặc có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, đời sống của đa phần người dân còn nhiều khó khăn, số người dân bị cắt giảm hỗ trợ BHYT hằng năm tăng. Để phát triển đối tượng tham gia BHYT, ngay những ngày đầu năm 2023, BHXH huyện đã chủ động làm tốt công tác tham mưu để Huyện ủy, UBND huyện ban hành các công văn chỉ đạo, kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn. BHXH huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của BHYT.

Trong năm, BHXH huyện đã phối hợp tốt với tổ dịch vụ thu BHXH, BHYT và UBND các xã, thị trấn tổ chức 27 cuộc truyền thông theo nhóm nhỏ, 1 hội nghị truyền thông, tư vấn, đối thoại về chính sách BHYT. Huyện đã kết hợp hài hòa giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống (như: Hội nghị, đối thoại trực tiếp, lưu động chia các nhóm nhỏ để tư vấn, vận động, tuyên truyền qua ấn phẩm) với đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền hiện đại, đa phương tiện trên ứng dụng zalo, facebook. Một trong những giải pháp thu hút người dân tham gia BHYT mà huyện Ngọc Lặc chú trọng là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân khi đăng ký tham gia BHYT. Các cơ sở khám, chữa bệnh đầu tư trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách tốt nhất. Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, đến thời điểm này, số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện đạt 84,4% kế hoạch giao.

Ông Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc BHXH huyện Ngọc Lặc cho biết, việc tham gia BHYT mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau, bệnh tật. BHYT mang ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc vì khi người dân cùng tham gia thì người khỏe sẽ hỗ trợ cho những người chẳng may bị ốm đau, bệnh tật. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung truyền thông trọng tâm theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, của BHXH tỉnh và kế hoạch của Chủ tịch UBND huyện. Đồng thời, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền để người dân nắm được chính sách ưu việt của BHYT, tích cực tham gia, từ đó tăng diện bao phủ BHYT, tạo động lực tốt để đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Tô Hà