Nghĩa tình biên giới tháng ba

Cơn mưa bất chợt, khiến cho chuyến xe chở đoàn thiện nguyện của Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Thanh Hoá) trở nên vất vả hơn. Sau hơn 3 giờ đồng hồ vượt qua chặng đường hơn 200km từ TP Thanh Hoá, đoàn thiện nguyện đã đến trung tâm xã Ma Mèo, huyện Quan Sơn.

Thực hiện Chương trình “Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” và Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, với mong muốn chung tay hỗ trợ và sẻ chia những khó khăn với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa biên giới, Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) đã phối hợp với các nhà hảo tâm khảo sát, lựa chọn các điểm trường tại khu vực biên giới để lắp đặt công trình “Nước sạch cho em”. Đây là công trình có ý nghĩa rất quan trọng nhằm cung cấp nguồn nước sạch, bảo đảm vệ sinh cho giáo viên và học sinh các điểm trường tại khu vực biên giới.

Sau khi khảo sát và tiến hành lắp đặt các công trình “Nước sạch cho em”, trong 2 ngày 20 và 21/3, đoàn thiện nguyện đã đến thăm và tặng 40 suất quà bao gồm vở viết và đồ dùng học tập cho 40 em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS bán trú Na Mèo và Trường THCS bán trú Sơn Thủy. Đây là 2 trường còn nhiều khó khăn, nằm cách trung tâm huyện hàng chục km, đường xá đi lại vất vả.

Cùng với những suất quà cho học sinh, đoàn đã trao tặng cho Trường THCS bán trú Na Mèo và Trường THCS bán trú Sơn Thuỷ mỗi trường một tấm bản đồ Việt Nam, 350 khăn quàng đỏ, với mong muốn lan tỏa Chương trình “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động, với thông điệp “Ở bất kỳ đâu, ta vẫn luôn nhìn thấy dáng hình Tổ quốc thân yêu”. Từ đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về toàn vẹn lãnh thổ, ý thức về chủ quyền quốc gia dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, đoàn viên, thanh thiếu nhi nói riêng.

Đặc biệt, trong chương trình thiện nguyện lần này, Phòng An ninh đối ngoại đã làm cầu nối giữa các tổ chức, các nhà hảo tâm bàn giao công trình máy lọc nước UV-R.O công suất bảo đảm lượng nước sử dụng cho 500 người/ngày cho Trường THCS bán trú Na Mèo và Trường THCS bán trú Sơn Thuỷ, trị giá gần 60 triệu đồng trên một trường, với công suất đảm bảo lượng nước cho hơn 500 người sử dụng trong ngày.

Những việc làm hết sức ý nghĩa và nhân văn của Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) và các nhà hảo tâm đã góp phần sẻ chia những khó khăn, thiếu thốn của đồng bào các dân tộc miền núi nói chung, giáo viên, học sinh các Trường THCS bán trú Na Mèo và Trường THCS bán trú Sơn Thuỷ nói riêng. Qua đó góp phần lan toả hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND luôn hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Cảm động trước tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của CBCS Phòng An ninh đối ngoại, ngày 22/3, Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Na Mèo đã có thư cảm ơn. Trong thư, thầy hiệu trưởng viết: "Nhà trường vô cùng cảm ơn và biết ơn sâu sắc đến quý lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Thanh Hoá) và tổ chức VNHelp đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm của Phòng An ninh đối ngoại nói riêng và lực lượng Công an Thanh Hoá nói chung để nhà trường có thêm động lực làm tốt công tác giáo dục".

Sơn Hà (Công an tỉnh)