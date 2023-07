Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực biên giới vùng biển

Ngày 12-7, Đồn Biên phòng Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Phòng Kinh tế thị xã Nghi sơn, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn và Hải đội Biên phòng 2 tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng phó sự cố phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2023 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Hướng dẫn sử dụng trang bị phòng cháy, chữa cháy.

Tham dự lớp tập huấn có 72 đồng chí là bí thư, chủ tịch các xã, phường, đội trưởng, đội phó Đội xung kích phòng chống thiên tai; 10 thuyền trưởng (chủ tàu) của 15 xã, phường ven biển và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa. Lớp tập huấn đã được truyền đạt các nội dung gồm: Phương pháp sử dụng trang bị phòng cháy, chữa cháy; phương pháp cứu người, tài sản khi có tình huống cháy nổ, sập đổ công trình; cách phòng, tránh áp thấp nhiệt đới, bão và tác hại của áp thấp nhiệt đới, bão khi đổ bộ vào đất liền; hướng dẫn các nội dung cơ bản, chủ yếu về lực lượng đội xung kích phòng, chống thiên tai tại các cơ sở.

Hướng dẫn kỹ năng sơ cứu người bị nạn.

Cũng tại buổi tập huấn, cơ quan chuyên môn đã thông báo tóm tắt tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai xảy ra 6 tháng đầu năm và nhận định tình hình mưa lũ, thiên tai trong 6 tháng cuối năm 2023.

Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Từng bước xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt cấp thị xã và xung kích cấp xã, phường đủ năng lực, trình độ, khả năng xử lý các tình huống xảy ra, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới vùng biển.

Hải Chuyền