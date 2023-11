Mưa lớn ở các tỉnh miền trung còn kéo dài, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Dự báo, từ ngày 14-17/11, khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa hơn 450mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 14 đến 16/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi hơn 450mm.

Ở khu vực Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi hơn 250mm.

Ngoài ra, từ ngày 14 đến đêm 15/11, ở phía đông của khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi hơn 120mm.

Cảnh báo, từ ngày 16-17/11, ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi hơn 150mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo sáng nay (14/11), khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa tích lũy như sau: Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến từ 40-60mm, có nơi hơn 120mm; các tỉnh Quảng Bình, Bình Định đến Khánh Hòa phổ biến từ 20- 40mm, có nơi hơn 60mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở các khu vực trên. Đặc biệt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực:

Tỉnh/Thành phố Huyện Hà Tĩnh Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang Quảng Bình Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Tuyên Hóa Quảng Trị Đa Krông, Gio Linh, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Cam Lộ Thừa Thiên Huế A Lưới, Hương Trà, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Hương Thủy Thành phố Đà Nẵng Cẩm Lệ, Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà Quảng Nam Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, Nông Sơn, Núi Thành, Quế Sơn, Tiên Phước Quảng Ngãi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng Bình Định An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh, Vĩnh Thạnh Phú Yên Đồng Xuân, Sông Cầu, Sơn Hòa, Sông Hinh Khánh Hòa Cam Ranh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh

Cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ , làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Theo Báo Nhân Dân