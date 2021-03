Một chủ trương nhân văn đem niềm vui đến cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở

Hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có chủ trương và cùng với nhà tài trợ là Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ xây dựng 600 căn nhà ở cho hộ dân nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Cán bộ Công an huyện Mường Lát và các lực lượng chức năng giúp gia đình bà Hơ Thị Dính tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới

Theo đó, Bộ Công an và nhà tài trợ hỗ trợ huyện Mường Lát 30 tỉ đồng để xây dựng 600 căn nhà cho các hộ nghèo, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng “Nền cứng, mái cứng, khung cứng” theo mẫu thiết kế của Bộ Công an.

Trước chủ trương hết sức ý nghĩa trên của Bộ Công an và nhà tài trợ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhanh chóng vào cuộc để hiện thực hóa chủ trương trên một cách sớm nhất, nhanh nhất, chất lượng nhất.

Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã khẩn trương chỉ đạo ban hành Đề án và thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh làm Trưởng ban để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc giúp Nhân dân nhanh chóng xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống. Trước mắt, từ nay đến ngày 21-3 sẽ cùng với các nhà thầu hoàn thành việc xây dựng 9 căn nhà mẫu ở 8 xã, thị trấn để tham khảo, rút kinh nghiệm.

Ngoài sự hỗ trợ của Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa đã huy động các lượng để cùng góp công, góp sức giúp các gia đình với phương châm “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm nhà” và nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”.

Trong nhiều ngày nay, lực lượng Công an và các lực lượng chức năng, bà con trong khu vực trên tinh thần “Tự nguyện, giúp đỡ lẫn nhau” đã đóng góp hàng trăm ngày công giúp các hộ gia đình tháo dỡ, di chuyển những căn nhà cũ trong diện được hỗ trợ; chuẩn bị tốt mặt bằng; vận chuyển nguyên vật liệu, nhà tiền chế, đào đắp và xây dựng móng 9 căn nhà mẫu để sẵn sàng cho các đơn vị thi công triển khai xây dựng nhà.

Gia đình chị Lò Thị Tuyên (39 tuổi), dân tộc Thái, ở bản Poọng, xã Tam Chung có 6 người đang phải sinh sống trong 2 căn chòi tạm bợ ở cuối bản. Khi được xét duyệt làm nhà mới, chị cho biết: Tôi rất vui, từ nay ông bà, mẹ con có nhà mới để ở, không phải lo lắng khi mưa nắng, giông lốc nữa.

Hay gia đình bà Hơ Thị Dính (SN 1971, dân tộc Mông) ở bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, cũng vui mừng không kém. Chồng mất sớm, để lại cho chị một người con gái bị khuyết tật bẩm sinh nên cuộc sống hết sức vất vả. Cả 2 mẹ con sống cheo leo trong căn nhà lợp bờ rô xi măng ở lưng chừng đồi đã xuống cấp trầm trọng. Được hỗ trợ làm nhà mới, chị rất cảm động cho biết: Chúng tôi không sợ nhà sập mỗi khi mưa bão nữa. Cảm ơn Nhà nước đã làm nhà mới cho mẹ con tôi.

Cũng như gia đình chị Tuyên, chị Dính, cả 7 gia đình còn lại đang chuẩn bị xây dựng nhà mẫu đều là những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi được xét duyệt xây nhà theo chủ trương của Bộ Công an họ đều rất vui mừng, phấn khởi. Hy vọng chủ trương nhân văn này sẽ sớm hiện thực để 600 ngôi nhà ở vùng cao Mường Lát góp phần xua bớt đi sự khó khăn của người dân.

Đình Hợp