LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt

Ngày 17-1, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh do đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hiền Kiệt (Quan Hóa).

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Mai Bá Nam tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đã nghe lãnh đạo Đồn biên phòng Hiền Kiệt thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, cũng như công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn, tham gia chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới và thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã chúc mừng những thành tích Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đạt được trong năm qua; thông tin một số kết quả hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh đạt được năm 2022. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh đã tặng quà và chúc cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thanh Huê