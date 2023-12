Lan tỏa ý thức phòng cháy trong mỗi gia đình

Bá Thước là huyện có địa bàn rộng, dân số đông, các ngành nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, sản xuất phát triển ngày càng nhiều... tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ cao. Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, huyện Bá Thước đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức phòng cháy từ mỗi gia đình.

Lực lượng Công an thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) tuyên truyền, thực hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh Trường THCS thị trấn Cành Nàng.

Trên địa bàn huyện có Khu du lịch sinh thái Pù Luông, với 45 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch và homestay. Các cơ sở lưu trú này đều xây dựng theo lối kiến trúc nhà sàn bằng gỗ, ốp lát bằng vật liệu tre, luồng, mái lợp tranh... Đây là các vật liệu dễ cháy nên khi xảy ra cháy nổ, rất dễ cháy lan từ nhà này sang nhà khác, từ khu vực này sang khu vực khác, tạo thành các đám cháy lớn, gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh trật tự và sự ổn định phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.

Trước thực tế trên, Công an huyện Bá Thước đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC đến mọi tầng lớp Nhân dân; các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được tập huấn về kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH. Bản thân các cơ sở lưu trú cũng tăng cường các biện pháp PCCC. Ông Quách Văn Linh, quản lý Puluong Casa Resort tại thôn Nông Công, xã Thành Sơn, cho biết: Puluong Casa Resort được xây dựng trên diện tích 7.000m2, có 35 bungalow và nhiều dịch vụ đi kèm, như: nhà hàng ẩm thực, pool bar, phòng hội thảo, nơi tổ chức tiệc trong nhà và ngoài trời, giao lưu văn nghệ đốt lửa trại... Để bảo đảm an toàn về công tác PCCC, ngay từ khi xây dựng, ban quản lý khu nghỉ dưỡng đã phối hợp với Công an huyện Bá Thước xây dựng phương án mua sắm, lắp đặt các thiết bị PCCC, như: máy bơm nước áp lực cao sử dụng nguồn nước tại bể bơi, 26 bình chữa cháy, chuông báo cháy tại các phòng, đặt các biển tiêu lệnh PCCC và các dụng cụ phòng cháy tại các vị trí dễ thấy, dễ lấy. Bên cạnh đó, hàng năm Puluong Casa Resort đều cử các nhân viên tham gia đi tập huấn kiến thức về PCCC do Công an huyện tổ chức.

Hay Khu nghỉ dưỡng homestay The Palm Puluong Homestay & Restaurant ở thôn Đôn, xã Thành Lâm được đầu tư trên diện tích 2.000m2, với 2 nhà hàng, 1 nhà sàn cộng đồng bằng gỗ và 8 phòng lưu trú ốp lát bằng vật liệu tre, gỗ, mái lợp tranh... Ông Nguyễn Thái Sơn, Quản lý khu nghỉ dưỡng chia sẻ thêm với chúng tôi: Cơ sở thường xuyên phối hợp với công an xã, huyện rà soát, mua bổ sung các trang thiết bị PCCC mới nhất để phục vụ cho khu ăn, nghỉ của du khách. Hiện nay, homestay trang bị 14 bình chữa cháy đặt tại các phòng; lắt đặt hệ thống đèn, biển chỉ dẫn lối thoát báo cháy tự động khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra. Ngoài ra, cơ sở cũng thường xuyên cử nhân viên, quản lý đi tập huấn về công tác PCCC do Công an huyện tổ chức.

Không chỉ các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng chú trọng đến công tác PCCC mà tại các khu dân cư, Công an huyện Bá Thước cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác PCCC cho bà con, đồng thời thành lập các mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC”. Tháng 8/2022, tại thị trấn Cành Nàng ra mắt 3 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” điểm, đến nay đã nhân rộng mô hình trên 13 khu phố; 1 mô hình “điểm chữa cháy công cộng”; 1.787 hộ dân tự trang bị bình chữa cháy. Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng, cho biết: Việc xây dựng và thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn thị trấn có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay và nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của phong trào toàn dân PCCC. Bởi vậy, ngay từ khi triển khai, Nhân dân trên địa bàn thị trấn đã tích cực hưởng ứng; ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC ngay tại khu phố đã được nâng lên rõ rệt. Hiện 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đều tự trang bị bình chữa cháy. Công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao ý thức, kiến thức, kỹ năng thoát hiểm, PCCC và sơ cấp cứu được phối hợp tổ chức nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy, nổ xảy ra, góp phần đảm bảo ANTT ngay tại địa phương.

Thượng tá Hà Thế Nghị, Phó trưởng Công an huyện Bá Thước, cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại địa phương. Ngay từ đầu năm, Công an huyện Bá Thước đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức đến mọi tầng lớp Nhân dân; các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh được tập huấn về kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH. Ngoài ra, Công an huyện chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản, bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư, cơ sở. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng, công bố và ra mắt 40 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 15 mô hình “điểm chữa cháy công cộng”; vận động 17.487 hộ gia đình tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy theo phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”; tuyên truyền vận động 456 hộ gia đình có lồng sắt dỡ bỏ, mở cửa tạo lối thoát nạn thứ 2. Tập huấn, bồi dưỡng 7 lớp nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở với 740 người tham gia. Ngoài ra, đã tổ chức tuyên truyền PCCC kết hợp với họp thôn 575 buổi với 19.101 người tham gia, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; dựng pano, áp phích ở các khu vực công cộng.... Năm 2023, trên địa bàn huyện Bá Thước không xảy ra vụ cháy nào gây thiệt hại về người và tài sản.

Nhằm lan tỏa ý thức PCCC cho người dân trên địa bàn huyện, thời gian tới, Công an huyện Bá Thước tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “điểm chữa cháy công cộng” và phong trào “nhà tôi có bình chữa cháy”. Để duy trì hoạt động của các mô hình, trên cơ sở bám sát các quy định của pháp luật và tình hình thực tế trong công tác PCCC tại địa phương, Công an huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, homestay tại khu du lịch Pù Luông đảm bảo thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng tham gia chữa cháy hiệu quả. Vận động các cơ sở lưu trú trang bị máy bơm khiêng tay phục vụ chữa cháy, xử lý kịp thời, hiệu quả ngay từ ban đầu đối với các vụ cháy mới phát sinh; không để xảy ra cháy lớn, cháy lan gây hậu quả nghiêm trọng.

Bài và ảnh: Tiến Đạt