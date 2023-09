Lại nỗi lo hàng rong trước cổng trường

Năm học mới đã bắt đầu, dạo quanh các trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa và một số huyện lân cận bắt gặp nhiều xe đẩy bán hàng rong loanh quanh khu vực gần cổng trường. Từ những xe bán đồ ăn sáng đến xe đẩy bán các món ăn vặt hấp dẫn học sinh. Thế giới quà ăn vặt của học sinh thật sự đa dạng và bắt mắt, nhưng trong số đó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).

Hàng rong bán trước cổng một trường tiểu học thuộc địa bàn TP Thanh Hóa.

Trong năm học trước, trên địa bàn một số tỉnh, thành trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ việc học sinh bị ngộ độc thực phẩm liên quan đến đồ ăn, thức uống từ các hàng quán bán rong trước cổng trường. Đơn cử, vụ việc xảy ra ở Trường Tiểu học Tân Thành, tỉnh Bình Phước vào sáng 27-4, khi có 18 học sinh lớp 4 chia nhau ăn gói kẹo do một học sinh mua ở cổng trường. 1 giờ sau ăn, có 8 em nghi bị ngộ độc với các biểu hiện mệt mỏi, nôn, đau bụng, phải đưa đi cấp cứu. Trước đó, sáng 20-4, 16 học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Quế Hiệp, tỉnh Quảng Nam cũng bị ngộ độc thực phẩm do ăn kem ống bán trước cổng trường. Tháng 11-2022, có 11 học sinh ở TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh phải nhập viện trong tình trạng nôn, sốt, đau bụng sau khi ăn sushi cơm cuộn bán trước cổng trường...

Nhắc lại những vụ việc trên nhằm cảnh báo các bậc phụ huynh về nguy cơ mất vệ sinh ATTP ở các hàng rong bán ngoài cổng trường học. Tuy nhiên, dường như các phụ huynh chưa quan tâm đúng mức. Nhiều gia đình bận rộn đi làm vào sáng sớm nên thường cho con tiền để tự ý mua đồ ăn sáng trước cổng trường, thậm chí nhiều phụ huynh còn cho con tiền lẻ để mua đồ ăn vặt.

Chị Nguyễn Thùy D. - một phụ huynh có con đang học lớp 5 tại một trường tiểu học thuộc địa bàn TP Thanh Hóa chia sẻ: Quà vặt trước cổng trường giá thường rất rẻ nên sợ nhất là các loại kẹo, bánh không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay các loại thực phẩm nấu chưa chín kỹ hoặc là chiên đi chiên lại nhiều lần trong các loại dầu ăn không đảm bảo... Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng còn cảnh báo các vụ ma túy trá hình trong thực phẩm nên tôi khá lo lắng và thường xuyên phải nhắc nhở, khuyên con không nên ăn quà vặt ở cổng trường, nhưng trẻ con đến trường thì rất khó theo dõi và nhắc nhở.

Rõ ràng vấn đề vệ sinh ATTP tại các hàng quán trước cổng trường là vấn đề cần được quan tâm. Để hạn chế tình trạng học sinh mua thực phẩm từ các quán hàng rong, một số trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp như đóng cổng trường giờ ra chơi; lắp hàng rào; tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh không mua thức ăn bày bán trước cổng và xung quanh trường. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ có thể dừng lại ở mức độ tuyên truyền. Nhu cầu, thói quen của nhiều phụ huynh và học sinh khiến hàng rong vẫn có “đất” để tồn tại.

Tại Nghệ An, tháng 5-2023, lực lượng chức năng đã ra quân đồng loạt kiểm tra, rà soát việc kinh doanh các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là trước cổng các trường học, lập biên bản thu giữ hàng trăm kg bánh kẹo bán tại hàng quán trước trường học. Các loại bánh kẹo này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng... Điều đáng nói, sau khi thu giữ, một số đoàn kiểm tra của các địa phương đã trực tiếp tổ chức tuyên truyền bằng hình thức trực quan, tiến hành tiêu hủy hàng hóa trước sự chứng kiến của giáo viên, học sinh nhằm nhắc nhở để học sinh nhận biết các loại hàng hóa không đảm bảo an toàn. Đây là cách làm hữu hiệu để tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức cho các em học sinh để tự bảo vệ sức khỏe bản thân, tránh xa các loại thực phẩm không bảo đảm.

Bài và ảnh: Minh Hiền