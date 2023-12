Kỳ vọng về vùng đất mới

Sống bất an nhiều năm trong nỗi lo bão lũ, sạt lở đất, giờ đây các hộ dân thôn La Ca (xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước) đã có thể mường tượng về một cuộc sống mới ở khu tái định cư (TĐC) vừa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Người dân thôn La Ca, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước kỳ vọng sớm được chuyển đến khu TĐC mới đảm bảo an toàn.

Thôn La Ca, xã Cổ Lũng có 108 hộ dân với 427 nhân khẩu. Trong đó có hơn 30 hộ nằm dọc dưới chân núi có nguy cơ sạt lở cao đã được lập danh sách đề xuất được di dời, TĐC. Theo bà con nơi đây cho biết, từ đợt mưa lũ năm 2017, nhiều dấu hiệu về tình trạng sạt lở đất đã được các cơ quan chức năng về đánh giá, thẩm định. Từ đó tới nay, mong muốn sớm được di dời TĐC đến nơi ở mới luôn thường trực đối với bà con.

Ông Lương Văn Thi (60 tuổi), ở thôn La Ca nói “Nhà tôi có 4 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo của thôn, xã. Kể từ năm 2017 đến nay, hễ cứ vào mùa mưa bão các thành viên trong gia đình lại nơm nớp lo sợ, sẵn sàng phương án di dời”.

Có nhà liền kề với gia đình ông Thi, bà Lương Thị Tuyết (58 tuổi) cho biết thêm: "Nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng trực tiếp đến bà con đã được cấp, ngành chức năng thông báo. Được chuyển đến khu TĐC là ước mong của bà con lâu nay. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, trong đó nhiều hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Để bà con có thể đến nơi ở mới sớm ổn định cuộc sống, cấp ngành chức năng cần quan tâm, xem xét có chính sách hỗ trợ người dân trong việc di dời phù hợp, cũng như tạo điều kiện để bà con tiếp tục được sử dụng quỹ đất ở nơi ở cũ phục vụ sản xuất, chăn nuôi".

Trưởng thôn La Ca Hà Văn Tuấn cho biết, kể từ khi kiến nghị di dời TĐC của bà con được chấp thuận, nhiều hộ dân không giấu được niềm vui mừng. Khu TĐC cho các hộ dân có nguy cơ sạt lở được quy hoạch cách vị trí khu dân cư hiện tại chưa đầy 1km, có địa thế bằng phẳng, thuận lợi về giao thông. Sau khi các hộ dân được di dời, khoảng cách từ nơi ở mới đến khu sản xuất, chăn nuôi không quá xa.

“Các hộ sau khi chuyển đến nơi ở mới sẽ đảm bảo an toàn, có đầy đủ hạ tầng thiết yếu từ điện, nước, đường bê tông, nhà văn hóa... đồng bộ. Đây cũng là cơ sở để các hộ dân yên tâm sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thôn La Ca có thêm cơ sở, điều kiện để tập trung xây dựng thôn kiểu mẫu” - ông Tuấn kỳ vọng.

Theo Quyết định số 4208/QĐ-UBND, ngày 9/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt “Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân thôn La Ca, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước”, thì mục tiêu dự án nhằm xây dựng mới khu TĐC liền kề cho 33 hộ dân thôn La Ca, đảm bảo an toàn, từng bước ổn định đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, XDNTM và củng cố quốc phòng - an ninh.

Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND, ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. Riêng kinh phí giải phóng mặt bằng (nếu có) do ngân sách huyện Bá Thước chi trả.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bá Thước, cho biết: Theo Quyết định 4845/QĐ-UBND, ngày 1/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025; huyện Bá Thước có 289 hộ với 1.242 nhân khẩu trong diện được hỗ trợ di dời TĐC. Để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng các khu TĐC đến năm 2025, đưa các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn đến nơi ở mới được an toàn, ổn định, hiện tại huyện đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư tại một số dự án. Cụ thể, ngoài dự án TĐC thôn La Ca thì còn một số dự án khác, như: Dự án khu dân cư thôn Bố (xã Lũng Cao, đã hoàn thiện); dự án khu TĐC Pốn Thành Công; dự án TĐC thôn Trình và dự án TĐC thôn Cao (xã Lũng Cao)...

“Bên cạnh các khu TĐC tập trung và liền kề, huyện Bá Thước cũng đang tích cực và có nhiều chủ động trong triển khai TĐC xen ghép để đưa các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn một cách kịp thời” - ông Tâm cho biết thêm.

