Kịp thời ngăn cản một phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào trưa ngày 28/12/2023, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ đang có ý định nhảy cầu tự tử, Công an thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và cùng với người dân động viên, khuyên giải người này từ bỏ ý định tự tử.

Công an thị trấn Thiệu Hóa và người dân kịp thời phát hiện, ngăn cản chị T nhảy cầu tự tử.

Khoảng 11h30’ ngày 28/12, tại khu vực cầu Vạn Hà có một người phụ nữ khoảng 45-50 tuổi đang có ý định tự tử. Sau khi nhận được tin báo của người dân, các cán bộ Công an thị trấn Thiệu Hóa gồm: Thiếu tá Đặng Vũ Hán, Trưởng Công an thị trấn; Trung tá Nguyễn Sơn; Đại uý Lê Thanh Tuyền; Thượng uý Nguyễn Hữu Dương đã có mặt kịp thời để khuyên can, ngăn cản người phụ nữ này nhảy cầu tự tử.

Sau khoảng 30 phút kiên trì thuyết phục, Công an thị trấn Thiệu Hóa đã khuyên giải được người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử.

Làm việc với cơ quan Công an, người phụ nữ cho biết tên là D.T.T, sinh năm 1977, thường trú tại xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa. Do quá đau buồn vì vừa mất con trai trong một vụ tai nạn giao thông nên trong lúc nghĩ quẩn chị đã đi xe máy lên cầu Vạn Hà để tự tử.

Sau khi được động viên, đả thông tư tưởng, chị T dần ổn định tâm lý. Đến 13h cùng ngày, gia đình chị đã đến Công an thị trấn đón chị về để chăm sóc.

Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT, Công an thị trấn Thiệu Hóa đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn 3 vụ nhảy cầu tự tử.

Mai Hà (Công an tỉnh)