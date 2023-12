Kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tại Công an tỉnh Thanh Hóa

Sáng 13/12, tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hoá, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) đã có buổi họp thông qua biên bản kiểm tra kết quả công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH của Công an Thanh Hóa. Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra làm trưởng đoàn.

Hội đồng kiểm tra của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện chỉ huy các đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh.

Trước đó, trong 2 ngày 11 và 12/12, Hội đồng kiểm tra của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH theo quy định tại Thông tư số 139/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 và công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BCA ngày 13/1/2023 với các nội dung: kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH tại các Đội chữa cháy và CNCH; kiểm tra kế hoạch, chương trình, giáo án, sổ theo dõi công tác huấn luyện, các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác huấn luyện; kế hoạch kiểm tra, biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, báo cáo công tác huấn luyện và kiểm tra, thẩm định kết quả huấn luyện theo báo cáo của đơn vị huấn luyện.

Qua kiểm tra, đánh giá, Hội đồng kiểm tra của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH kết luận, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tổ chức thực hiện huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cơ bản bảo đảm đầy đủ các nội dung huấn luyện theo quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BCA và hướng dẫn tại Công văn số 351/C07-P5,P6 ngày 16/2/2023 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót và những kiến nghị của Hội đồng kiểm tra, đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa khắc phục, sửa chữa.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra đánh giá cao việc tổ chức thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, các Điện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”; hoàn thành vận động mỗi gia đình trang bị 1 bình chữa cháy và tổ chức tập huấn PCCC cho các thành viên trong các hộ gia đình; tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn....

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở kết luận của Đoàn Kiểm tra, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phát huy các mặt đã đạt được, khắc phục những thiếu sót, tồn tại để công tác PCCC và CNCH ngày càng đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Minh Phương (CTV)