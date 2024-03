Huyện Triệu Sơn lý giải nguyên nhân phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối chuyển trường

Chiều 27/3, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn) đã đồng loạt cho con nghỉ học, sau đó tập trung tại cổng trường phản đối việc chuyển trường.

Phụ huynh căng băng rôn phản đối chuyển trường.

Lý do phụ huynh phản đối chuyển trường là bởi sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc với Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Minh Châu cũ, nay là thị trấn Triệu Sơn), địa điểm trường mới đặt tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (cách trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc gần 3km). Như vậy học sinh và phụ huynh sẽ phải di chuyển quãng đường xa hơn, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều học sinh có bố mẹ đi làm ăn xa, việc đưa đón do ông bà đảm nhiệm nên sẽ rất vất vả, bất tiện.

Thầy Phạm Trọng Dũng, Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho biết: Nhà trường hiện có 457 học sinh. Sáng 29/3 khi phóng viên có mặt, tuy không còn tình trạng phụ huynh tập trung đông người tại cổng trường để phản đối, nhưng vẫn còn 405 học sinh nghỉ học. Nhà trường đã giao giáo viên chủ nhiệm các lớp trao đổi thông tin, vận động để phụ huynh cho con em đến trường, không làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

Phụ huynh cho học sinh nghỉ học để phản đối chuyển trường.

Về lý do sáp nhập trường, Chủ tịch UBND thị trấn Triệu Sơn Phạm Văn Thường cho biết: "Trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn hiện có 3 trường tiểu học gồm các trường Nguyễn Bá Ngọc, Lê Văn Tám và Kim Đồng. Trong khi Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có quy mô và diện tích nhỏ nhất (15 lớp), thì Trường Tiểu học Lê Văn Tám có khuôn viên và cơ sở hạ tầng đảm bảo việc dạy học cho khoảng 20 lớp. Trường Tiểu học Kim Đồng có quy mô khoảng 30 lớp, có thể tiếp nhận thêm học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc sau khi được phân luồng phù hợp. Thêm vào đó, việc có quá nhiều trường tiểu học sẽ gây khó khăn trong quản lý, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học...

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Cận, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Triệu Sơn cho biết: "Chiều 29/3, Phòng GD&ĐT huyện Triệu Sơn phối hợp với UBND thị trấn Triệu Sơn tiếp tục tổ chức buổi đối thoại để tuyên truyền đến người dân về việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn về chủ trương sáp nhập 2 trường. Hiện nay, huyện đang thực hiện bước 1 là xin chủ trương sáp nhập trường chứ chưa có quyết định chính thức vì chưa nhận được chấp thuận của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, do đó, huyện Triệu Sơn chưa thực hiện các bước tiếp theo. Hiện nay, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc vẫn giữ nguyên vị trí cũ và cũng chưa thực hiện sáp nhập, đề nghị phụ huynh không tập trung đông người khiếu nại gây mất an ninh - trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục cho học sinh đi học trở lại để không làm gián đoạn việc học, làm mất quyền lợi học tập của các em học sinh, nhất là khi năm học sắp kết thúc".

Phụ huynh đến UBND thị trấn Triệu Sơn tham dự buổi đối thoại giữa chính quyền và người dân.

Được biết, trước đó, Huyện ủy Triệu Sơn đã có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đồng ý chủ trương sáp nhập 2 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Lê Văn Tám thành một trường với lý do nguồn lực của thị trấn Triệu Sơn còn khó khăn và để tránh lãng phí tài sản công sau khi sáp nhập các xã vào thị trấn; thống nhất chủ trương cho dừng thực hiện xây mới Trường THCS Tô Vĩnh Diện (thị trấn Triệu Sơn) tại vị trí mới. Đồng ý chủ trương sáp nhập 2 trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Lê Văn Tám thành một trường. Thống nhất để UBND thị trấn Triệu Sơn bàn giao khuôn viên nhà, đất hiện trạng của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho Trường THCS Tô Vĩnh Diện để từng bước đầu tư nâng cấp, mở rộng phù hợp với khả năng nguồn vốn...

Sáp nhập trường là chủ trương lớn, nhằm mục đích hoàn chỉnh hệ thống trường lớp, đảm bảo quy mô phù hợp để tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát huy tối đa hiệu quả trang thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài ra, việc sắp xếp, sáp nhập trường học cũng sẽ góp phần khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp hơn. Chủ trương là ưu việt, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cần tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Việc sáp nhập trường học cũng cần thực hiện linh hoạt, tránh cứng nhắc.

Linh Hương