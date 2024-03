“Hướng dương” đón nắng

Sau những “giông bão” cuộc đời, những đứa trẻ non nớt cứ ngóng trông về hình ảnh thân quen là được bố, mẹ nâng giấc ngủ, chăm lo bữa cơm hàng ngày... Cảm nhận sâu sắc điều đó, những bàn tay ấm áp đã kết lại, nâng đỡ các con, để các con được sống như những đóa hướng dương vươn mình đón nắng.

Nhóm mẹ đỡ đầu trao kinh phí đỡ đầu cho cháu Nguyễn Thị Trâm Oanh ở phường Thiệu Dương (TP Thanh Hóa). Ảnh: Lê Hà

Không sinh thành nhưng có công nuôi dưỡng, 7 nhóm mẹ đỡ đầu xã Pù Nhi (Mường Lát) đã miệt mài kết nối với các nhà hảo tâm, vận động nguồn hỗ trợ giúp đỡ gần 30 trẻ mồ côi vì nhiều nguyên nhân trên địa bàn xã giáp biên còn nhiều khó khăn. Nhìn những mảnh đời cơ cực của các con không có bố, không có mẹ, thiếu sự quan tâm chăm sóc hàng ngày, áo không đủ ấm, cuộc sống thiếu thốn đủ bề khiến các mẹ không khỏi mủi lòng.

Chị Thao Thị Dua, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Pù Nhi, cho biết: "Trong thời gian công tác tại hội, tôi và nhóm mẹ đỡ đầu cảm thương sâu sắc với hoàn cảnh của 4 anh em Hơ Ta Nính ở bản Cá Tớp. Gia đình khó khăn, bố Nính tự tử, mẹ đi làm ăn xa và lập gia đình mới. 4 anh em Nính sống cùng bà nội, cuộc sống “chênh vênh”. Sau một thời gian, hội LHPN xã đã kết nối với các nhà hảo tâm khác tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để anh em Nính được đến trường đi học, được ở lại ăn bán trú. Đến nay, các con đã biết tự lập hơn".

Chạm những ánh mắt trẻ thơ không còn bố mẹ bên cạnh luôn làm những “mẹ đỡ đầu” trăn trở. Sau chuyến khảo sát các trường hợp trẻ mồ côi khó khăn ở huyện Quan Sơn, chị Nguyễn Thị Kim Dung, phụ trách an sinh xã hội của Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã quyết định nhận đỡ đầu Sung Thị Tiến (sinh năm 2009) dân tộc Mông ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy. Bố của Tiến vướng lao lý, mẹ lấy chồng xa, hai chị em phải ở với gia đình người chú thuộc hộ nghèo. Tuy thiệt thòi hơn so với chúng bạn, nhưng Tiến và em trai vẫn cố gắng vượt quãng đường xa đi học, mong hoàn thành con chữ để đi học nghề, thoát nghèo. Chị Dung thường xuyên kết nối với Tiến qua điện thoại, hỗ trợ con mọi mặt và về thăm vào các dịp lễ, tết. Sau gần 2 năm nhận đỡ đầu, Tiến cùng mẹ Dung đã có nhiều dịp gặp gỡ tâm sự hơn, em trai cũng được một công ty nhận đỡ đầu... Từ một cô bé mau nước mắt mỗi khi nhắc tới gia đình, mặc cảm vì hoàn cảnh, nay Tiến đã hiểu chuyện hơn, tự tin trong giao tiếp và biết ơn những người mẹ đỡ đầu.

Tháng 10/2021, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm vận động, kết nối các cá nhân, đơn vị, tổ chức hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Tại Thanh Hóa, chương trình không chỉ dừng lại ở trẻ em có người thân mất do COVID-19 mà còn mở rộng sự quan tâm, nâng đỡ trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Với phương châm “ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã khảo sát có hơn 5.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ, chăm sóc. Toàn tỉnh có hơn 1.700 trẻ mồ côi đã được nhận đỡ đầu, với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng/năm. Qua kết nối của tổ chức hội phụ nữ các cấp, đã có nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp nhận đỡ đầu nhiều trẻ mồ côi, tiêu biểu như: Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng (TP Hồ Chí Minh) nhận đỡ đầu 200 trẻ mồ côi của 6 huyện đến khi các con đủ 18 tuổi; Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đỡ đầu 50 trẻ mồ côi khó khăn các huyện miền núi cao; Công ty CP Dạ Lan đỡ đầu 10 trẻ mồ côi huyện Ngọc Lặc; ban nữ công Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đỡ đầu 5 trẻ em mồ côi huyện Quảng Xương; Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây (Thọ Xuân) đỡ đầu 3 trẻ...

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo cho biết: “Việc hỗ trợ các con về vật chất, tinh thần, không chỉ là tình thương mà còn là trách nhiệm của tổ chức hội phụ nữ các cấp, các nhà hảo tâm, góp phần bồi dưỡng các con thành những công dân trưởng thành, có ích cho xã hội”.

Đón nhận sự yêu thương từ các mẹ, nhiều trẻ mồ côi đã có động lực vượt khó, bứt phá trong học tập, đoạt các giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, tiêu biểu, như: Nguyễn Thị Trâm Oanh, phường Thiệu Dương (TP Thanh Hóa); Nguyễn Thị Hải Yến, phường Hải Bình (thị xã Nghi Sơn); Bùi Thị Lương, xã Xuân Thiên (Thọ Xuân); Vi Thái Nguyên, Vi Bảo Nam, xã Pù Nhi (Mường Lát)...

Cho đi là nhận lại! Những cái ôm rất chặt, những lời hỏi thăm tận tình, một chút ít lương thực, thực phẩm hay viên thuốc khi các con ốm... Sự sẻ chia, góp sức của các mẹ đỡ đầu đã giúp trẻ mồ côi có thêm điểm tựa, có động lực vượt gian nan vươn lên mạnh mẽ như những đóa “Hướng dương đón nắng” để thực hiện ước mơ của mình.

Lê Hà