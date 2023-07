Hiệu quả từ việc cấp đăng ký biển số xe tại công an cấp huyện, xã

Sau hơn 1 năm thực hiện chủ trương của Bộ Công an về phân cấp đăng ký xe cho công an cấp huyện, cấp xã, đã cho thấy hiệu quả tích cực, giúp Nhân dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện và là bước tiến trong cải cách hành chính.

Công an huyện Ngọc Lặc hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp biển số xe.

Để triển khai hiệu quả công tác phân cấp đăng ký xe theo quy định, Công an xã Thạch Lập (Ngọc Lặc) đã bố trí lực lượng, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác đăng ký xe. Đơn vị đã tập trung rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kỹ thuật, nguồn nhân lực; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo hỗ trợ, bố trí địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi để lắp đặt trang thiết bị, kho lưu trữ hồ sơ, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nhất là các quy định mới về trình tự, thủ tục đăng ký phương tiện giao thông đường bộ cho các tầng lớp Nhân dân.

Chị Lương Thị Thảo, ở thôn Tân Thành, xã Thạch Lập cho biết: “Việc đăng ký xe mô tô tại xã mang lại nhiều thuận lợi cho tôi và người dân trên địa bàn. Trước đây, mỗi lần mua xe, muốn đăng ký phương tiện người dân phải đến Công an huyện đăng ký, bấm biển số, số lượng người tập trung đông, tốn nhiều thời gian và công sức vì di chuyển quãng đường dài. Nay thì chỉ cần tới trụ sở công an xã để đăng ký, vừa thuận lợi lại vừa tiết kiệm thời gian, nếu có vướng mắc trong giấy tờ sẽ được công an xã hướng dẫn, giải quyết nhanh hơn”.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc phân cấp công tác đăng ký phương tiện, Công an tỉnh đã thống kê, rà soát các xã đủ điều kiện theo quy định để phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, gắn máy; cấp các trang thiết bị, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm về công tác đăng ký xe tại cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe và hướng dẫn triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 cho đội ngũ trực tiếp làm công tác đăng ký xe. Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân cấp đăng ký xe ô tô cho 26/27 đơn vị công an cấp huyện, thị xã, thành phố (trừ Công an TP Thanh Hóa); phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho 27/27 đơn vị công an huyện, thị xã, thành phố và phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho 278/559 đơn vị công an cấp xã có đủ điều kiện theo quy định (đạt 49,7%). Tính từ ngày 21-5-2022 đến nay, công an toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết hơn 170.000 hồ sơ đăng ký xe; trong đó gần 29.000 hồ sơ đăng ký ô tô, hơn 140.000 hồ sơ đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Công an thị xã Nghi Sơn cấp biển số xe cho người dân.

Theo Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Trước đây, tất cả hồ sơ đăng ký các loại xe đều tập trung về cấp phòng hoặc cấp huyện nên số lượng hồ sơ rất nhiều, đồng nghĩa với việc người dân phải xếp hàng chờ đến lượt, mất nhiều thời gian, chưa kể việc phải di chuyển quãng đường dài. Do vậy, việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho công an cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Bộ Công an trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Điều này đã giúp người dân thực hiện việc đăng ký, cấp biển số các loại phương tiện trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn ngay ở cơ sở mà không phải mất thời gian, chi phí đi lại nhiều như trước đây. Để bảo đảm việc cấp, quản lý có hiệu quả các loại đăng ký, biển số xe theo đúng quy định và thẩm quyền, lực lượng công an đã thành lập các tổ kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc để công an cấp cơ sở thực hiện tốt các quy trình đăng ký xe cũng như tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông tin để người dân nắm bắt. Qua đó thực hiện tốt quyền đăng ký phương tiện của mình, nhất là việc thực hiện các quyền giao dịch giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 nhằm góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi số.

Với việc đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông đường bộ được thực hiện ngay từ cấp huyện, cấp xã đã giúp người dân thụ hưởng những tiện ích của dịch vụ công, thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ, giảm thời gian, chi phí đi lại; đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch, là bước tiến quan trọng góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Lê Quốc