Hiệu quả mô hình camera an ninh ở Bá Thước

Từ nhiều năm nay, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát triển, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư huyện Bá Thước. Trong số đó, phải kể đến mô hình “camera an ninh” được ví như “mắt thần” hỗ trợ đắc lực cho cơ quan công an huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Mô hình “Camera an ninh” của Công an thị trấn Cành Nàng góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Trịnh Văn Khoa, Trưởng Công an thị trấn Cành Nàng, cho biết: Là trung tâm chính trị, hành chính kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Bá Thước, thị trấn huyện có địa bàn rộng, dân số đông, có Quốc lộ 217, đường tỉnh 523D và nhiều trục đường xương cá nối liền cụm dân cư với nhau trong thị trấn và thông với các khu phố, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông. Nhằm đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, tháng 5 năm 2023, thị trấn Cành Nàng ra mắt mô hình “Camera an ninh”, với 14 mắt camera chất lượng cao, tổng kinh phí gần 100 triệu đồng; các mắt camera được bố trí ở 10 khu phố và trên các trục đường chính, được kết nối wifi, quản lý qua máy chủ đặt tại trụ sở công an thị trấn.

Thời gian đầu mới triển khai thực hiện mô hình, một bộ phận người dân chưa hiểu rõ về tác dụng của mô hình, họ cho rằng lực lượng công an lắp camera sẽ ảnh hưởng đến đời sống riêng tư nên không cho mượn nguồn điện, mạng internet để duy trì hoạt động của các mắt camera. Trước tình hình đó, cán bộ công an thị trấn đã đến từng nhà vận động, giải thích cho Nhân dân biết việc lắp camera an ninh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ tài sản của người dân, đồng thời giúp cho công tác ANTT được bảo đảm tốt hơn... Sau một thời gian đi vào hoạt động, mô hình thực sự trở thành “cánh tay” đắc lực của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật. Nhiều vụ trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng... được hệ thống camera an ninh ghi lại đầy đủ, chi tiết, từ đó giúp cơ quan công an thị trấn nhanh chóng điều tra, xử lý đúng người, đúng tội. Ngoài ra, qua camera an ninh, công an thị trấn đã phát hiện, phạt nguội 24 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, đèo 3, lạng lách, với số tiền xử phạt gần 11 triệu đồng. Cùng với đó, công an thị trấn cũng đã cung cấp các hình ảnh trong công tác điều tra cho công an huyện; hình ảnh các đối tượng gây án di chuyển qua địa bàn cho công an các huyện Cẩm Thủy, Quan Hóa, Lang Chánh... Đến nay, công an thị trấn đã lắp được 40 mắt camera an ninh trên 22 khu phố với tổng kinh phí là 199 triệu đồng, tại các vị trí trọng yếu như: Ngã 3, ngã 4 tuyến Quốc lộ 217, đường tỉnh 523D, cổng trường học, cổng chợ, cây xăng, các điểm phức tạp về ANTT.

Cũng như thị trấn Cành Nàng, xã Thành Sơn cũng đã lắp đặt được 10 camera ở trên trục đường chính của xã và tích hợp 3 camera của các khu nghỉ dưỡng, tạo thành hệ thống an ninh vững chắc. Tất cả dữ liệu được ghi lại và truyền về máy chủ đặt tại trụ sở công an xã. Chủ tịch UBND xã Thành Sơn Nguyễn Chí Công, cho biết: Từ khi có hệ thống camera an ninh, lực lượng công an nhanh chóng nắm bắt thông tin, phát hiện vụ việc đột xuất, bất ngờ, kịp thời có mặt để giải quyết, không để phát sinh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, chúng tôi nhận thấy, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được cải thiện rõ rệt; tình trạng xả rác bừa bãi, đổ trộm rác thải ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường cũng được hạn chế đáng kể.

Thượng tá Trương Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Bá Thước, cho biết: Toàn huyện hiện có 19/21 xã, thị trấn đã triển khai lắp đặt hệ thống “camera an ninh” với hơn 200 mắt camera được lắp đặt trên các tuyến đường huyết mạch, khu vực tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về ANTT cũng như các điểm họp chợ, trung tâm hành chính xã...

Sau 1 năm hoạt động, qua trích xuất dữ liệu hình ảnh từ hệ thống “Camera an ninh” đã giúp lực lượng chức năng đấu tranh, làm rõ nhiều vụ án. Điển hình như vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng, tại phố 1, thị trấn Cành Nàng; sau khi gây tai nạn, đối tượng đã bỏ mặc nạn nhân rồi bỏ trốn. Sau khi rà soát, trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường, lực lượng điều tra đã nhận dạng, đối chiếu khoảng thời gian và phát hiện ra 2 đối tượng bỏ chạy về phía cầu La Hán, Ban Công; ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ. Vụ thứ 2, xảy ra tại xã Điền Quang, khi người dân báo có 3 người vào cướp điện thoại, tiền tại cửa hàng; tuy nhiên sau khi trích xuất camera thì thực tế là không phải và người tố giác cố tình vu khống cho 3 người đến cửa hàng.

Mô hình “camera an ninh” tại huyện Bá Thước tuy mới ra mắt nhưng qua thực tế những dữ liệu được trích xuất từ camera đã giúp cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng tình hình, phục vụ tốt công tác điều tra truy xét, truy bắt, xử lý đối tượng, phục vụ công tác điều tra, phá án; kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ đó, ANTT trên địa bàn luôn duy trì ổn định, các loại tội phạm được kiềm chế, tạo thành mạng lưới an ninh rộng khắp, phục vụ tốt công tác quản lý địa bàn. Mô hình đã và đang tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân, góp phần đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến