Gợi mở hướng phát triển cho xã đặc biệt khó khăn Thanh Quân

Đoàn công tác của Sở Công Thương do Giám đốc Phạm Bá Oai làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Thanh Quân, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Như Xuân, được tỉnh giao cho Sở Công Thương đỡ đầu, hỗ trợ tại Kế hoạch số 278/QĐ-UBND, ngày 14-12-2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Bá Oai phát biểu tại buổi làm việc.

Xã Thanh Quân có diện tích tự nhiên gần 4.106 ha, chủ yếu là đất rừng phòng hộ và núi cao. Diện tích đất nông nghiệp khoảng 300 ha. Toàn xã có 1.182 hộ, trong đó số hộ nghèo chiếm 26,09% và hộ cận nghèo chiếm 34,69%. Đến nay, xã đã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) và đang phấn đấu năm 2023 sẽ hoàn thành thêm 2 tiêu chí, đến năm 2024 có 1 thôn đạt chuẩn NTM.

Làm việc với đoàn công tác, cán bộ xã Thanh Quân đã nêu một số nội dung, đề nghị các cấp, ngành quan tâm tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, như đề xuất hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế, đặc biệt là mô hình “Nhân rộng đàn vịt bầu Thanh Quân” sớm trở thành sản phẩm hàng hóa cung cấp trên thị trường và đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP; đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư sản xuất trên địa bàn nhằm tận dụng các lợi thế của địa phương về sản phẩm nông, lâm nghiệp và nguồn lao động; hỗ trợ cho các hộ dân ở thôn Ná Cà 2 để xã phấn đấu đạt tiêu chí thôn NTM.

Đoàn công tác đã gợi mở hướng phát triển các mô hình kinh tế và xây dựng NTM của xã; trong đó, lưu ý chính quyền xã phải tận dụng được lợi thế gần 300 ha đất nông nghiệp sản xuất lúa nước, nghiên cứu hướng dẫn bà con nông dân sản xuất các giống lúa chất lượng cao để cung cấp cho thị trường thay vì sản xuất tự cung tự cấp như hiện nay.

Đoàn công tác cũng đề nghị xã đánh giá chất lượng và dự kiến quy mô của mô hình “Nhân rộng đàn vịt bầu Thanh Quân”; đấu mối, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Như Xuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hỗ trợ xây dựng mô hình và tranh thủ các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Bá Oai và đại diện các phòng chuyên môn của Sở trao quà của nhà tài trợ Rabity cho trẻ em xã Thanh Quân (Như Xuân).

Với trách nhiệm là đơn vị đỡ đầu, Sở Công Thương sẽ hỗ trợ phát triển thương hiệu, thị trường đối với sản phẩm đầu ra của địa phương. Các phòng, ban có chức năng của Sở cũng sẽ giới thiệu, vận động kêu gọi các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương.

Đối với đề nghị hỗ trợ về cơ sở vật chất, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ từ các nhà tài trợ để chung tay hỗ trợ địa phương xây dựng NTM.

Nhân chuyến làm việc, đoàn đã trao 153 suất quà cho các cháu thuộc Trường Mầm non Thanh Quân. Đây là những suất quà do Sở Công Thương phối hợp với Hiệp hội Giáo dục mầm non ngoài công lập Việt Nam vận động từ nhà tài trợ Rabity.

Lê Bá Đạt