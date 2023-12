Đồng loạt tổ chức Chương trình tuyên truyền, thực hành, trải nghiệm PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh

Trong hai ngày 16 và 17/12, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Các em học sinh trên thuộc các trường học trên địa bàn tỉnh thực hành công tác chữa cháy.

Chương trình được thực hiện theo Công văn số 3936/C07-TT của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Cục C07) - Bộ Công an về việc tiếp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc trong 2 ngày 16 và 17/12. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh đã triển khai chương trình đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh tại 27 địa điểm thuộc các trường THPT, Trường Trung cấp Nghề miền núi Thanh Hóa, các cơ sở mầm non tư thục và một số điểm dân cư trên địa bàn TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện Hoằng Hóa, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Nga Sơn, Ngọc Lặc...

Học sinh Trường THPT Quảng Xương 1 tham gia chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Đội CC& CNCH các khu vực đã tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH trong sinh hoạt, học tập thường ngày như an toàn trong sử dụng thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ; giới thiệu trang, thiết bị của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Học sinh trường THPT Hoằng Hóa 3 thực hành sử dụng bình chữa cháy.

Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC hướng dẫn các em học sinh thực hành với các công cụ PCCC.

Các em học sinh đã có những giờ phút được trải nghiệm rất bổ ích.

Học sinh được trải nghiệm công tác chữa cháy.

Giáo viên, học sinh các trường, người dân được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành thoát nạn trong môi trường có khói khí độc, không gian hạn chế; thoát nạn bằng dây hạ chậm, dây CNCH từ trên cao; thoát nạn bằng nhảy đệm hơi; kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu.

Các em học sinh được thực hành, trải nghiệm thoát nạn bằng nhảy đệm hơi.

Bên cạnh đó là thực hành một số kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ như: sử dụng hệ thống chữa cháy bằng nước; hệ thống báo cháy tự động; bình chữa cháy xách tay; sơ cấp cứu người bị nạn...

Cán bộ, chiên sỹ cảnh sát PCCC tuyên truyền cho giáo viên và học sinh tại các trường, cơ sở mầm non.

Các em học sinh mầm non tham gia trải nghiệm với vòi phun nước chữa cháy.

Chương trình được tổ chức tại các địa phương đạt kết quả cao, là hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, thiết thực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác PCCC và CNCH tại địa phương, cơ sở, đơn vị hiện nay, nhất là tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua đó tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, thực hành về PCCC và CNCH cho người dân, học sinh các cấp học, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Chương trình đã được tổ chức đồng loạt trên địa bàn tỉnh, đạt kết quả cao và sức lan tỏa tích cực.

Đây cũng là dịp để huy động sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, các nguồn lực trong xã hội để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Đưa hoạt động tuyên truyền vào nền nếp, thành việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân, góp phần phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ để xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Mạnh Cường