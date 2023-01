Đổi thay trên vùng biên viễn Quan Sơn

Năm 2022 gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể các tầng lớp Nhân dân trong huyện cùng sự giúp đỡ của tỉnh, huyện Quan Sơn đã nỗ lực vượt khó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Quan Sơn từng bước được nâng lên.

Tổng giá trị sản xuất đạt 2.207 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 8,3%, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 18,6%, ngành dịch vụ tăng 14,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới, có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, huyện Quan Sơn đã huy động được 24,274 tỷ đồng làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, sân vận động. Huyện có 1 sản phẩm OCOP là măng khô Năng Non.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả rất đáng ghi nhận góp phần cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân. Đặc biệt, năm 2022, Lễ hội Mường Xia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm vinh dự lớn của cán bộ, Nhân dân huyện Quan Sơn. Công tác quốc phòng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong công tác đối ngoại, tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa các huyện Viêng Xay, Sầm Tớ, hợp tác cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh biên giới. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Nhân dân hai bên sang thăm thân, giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa tại cửa khẩu Na Mèo - Nậm Xôi nhằm phát huy truyền thống gắn bó, tăng thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt - Lào.

Năm 2022 Đảng bộ huyện Quan Sơn tiếp tục tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Công tác chính trị, tư tưởng của đảng bộ luôn được quan tâm đổi mới về hình thức và phương pháp hoạt động, chú trọng công tác đối thoại Nhân dân. Tập trung đẩy mạnh việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; có sự đổi mới về nội dung, phương pháp, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Phá huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện Quan Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường quản lý tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ trình độ chuyên môn, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bài và ảnh: Xuân Cường