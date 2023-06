Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung: Đồng hành xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 10 năm tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung (tháng 1-2023, sáp nhập Điện lực Hà Trung với Điện lực thị xã Bỉm Sơn) luôn nỗ lực nâng cấp và cải tạo lưới điện nông thôn để nâng cao năng lực cung ứng điện an toàn, hiệu quả cho khách hàng trên địa bàn huyện Hà Trung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đại diện lãnh đạo Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung cùng với xã Hoạt Giang họp bàn các giải pháp cải tạo lưới điện nông thôn để cung ứng điện an toàn, hiệu quả cho Nhân dân.

Hoạt Giang là xã sáp nhập từ 2 xã Hà Vân và Hà Thanh. Hiện, xã có 10 thôn, với 1.809 hộ. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Hoạt Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sự chung sức đồng lòng của Nhân dân, huy động được mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Trong đó có tiêu chí số 4 về điện đã được 2 đơn vị kinh doanh điện phối hợp với địa phương thay thế, tu sửa, bảo dưỡng để cung cấp ổn định, an toàn sinh hoạt, sản xuất cho Nhân dân.

Ông Vũ Hùng Xuân, Chủ tịch UBND xã Hoạt Giang, cho biết: Do xã sáp nhập nên trên địa bàn có 2 đơn vị là Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung và Công ty CP Kinh doanh điện Thanh Hóa quản lý vận hành lưới điện trung áp và hạ áp. Hiện, trên địa bàn xã có 8 trạm biến áp với tổng công suất 2.360 KVA, có 8,426 km đường dây trung áp; tỷ lệ hộ dân dùng điện là 1.809 hộ (đạt 100%). Có thể nói, trong quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, 2 đơn vị ngành điện đã rất cố gắng trong việc củng cố lưới điện, đảm bảo cung cấp điện cho người dân, hoàn thành tiêu chí số 4 trong xây dựng NTM trên địa bàn xã. Trong đó, các thôn thuộc Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung quản lý vận hành được công ty đầu tư thay thế toàn bộ dây điện trần bằng dây bọc; đầu tư 40 trạm biến áp với công suất 12.800 KVA, đáp ứng đủ điện cho Nhân dân sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng cũng như việc đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông trong quá trình xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu sẽ dẫn đến mặt đường giao thông cao, kéo theo đó là hệ thống cột điện ở một số thôn trên địa bàn xã Hà Thanh cũ do Công ty CP Kinh doanh điện Thanh Hóa quản lý vận hành sẽ thấp xuống, trong khi đó hệ thống dây điện vẫn là dây trần, dẫn đến nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa, bão; có một số khu dân cư xa, đường dây dẫn kém, điện yếu, khó khăn cho người dân đầu tư sản xuất. Vì vậy, trong các kỳ họp tiếp xúc cử tri, Nhân dân đã đề nghị với công ty quan tâm nâng cấp hệ thống điện để cho người dân yên tâm đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế.

Qua tìm hiểu được biết, hiện nay nguồn điện cấp cho huyện Hà Trung được lấy từ các trạm biến áp 110KV Hà Trung, trạm biến áp 110KV Bỉm Sơn, trạm 110KV Hậu Lộc thông qua đường dây 35KV và 22KV. Các đơn vị tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn là Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung và Công ty CP Kinh doanh điện Thanh Hóa. Hiện, Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung đang trực tiếp bán lẻ điện cho 8 xã, thị trấn; các xã còn lại là do Công ty CP Kinh doanh điện Thanh Hóa kinh doanh. Khi bước vào thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Hà Trung xác định tiêu chí số 4 về điện năng là một trong những tiêu chí quan trọng nhất, nhưng cũng khó thực hiện nhất, do hạ tầng lưới điện hiện có của huyện thiếu đồng bộ và đang xuống cấp, trong khi nhu cầu vốn đầu tư cho tiêu chí này là rất lớn. Để cải thiện hạ tầng lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và đạt chuẩn NTM, bên cạnh các giải pháp tăng cường huy động nguồn lực tại chỗ, huyện Hà Trung rất chú trọng đấu mối, phối hợp với 2 đơn vị kinh doanh điện đã và đang đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, bổ sung một số trạm biến áp tại một số xã có chất lượng điện chưa bảo đảm như Hà Long, Hà Thái, Hoạt Giang. Đồng thời chỉ đạo các xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để thực hiện di dời các cây cột điện nằm trong hành lang an toàn giao thông để đạt tiêu chí số 4 về điện.

Ông Lê Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung, cho biết: Trước đây, khi chưa tiếp nhận, bàn giao cho ngành điện quản lý, phần lớn lưới điện trên địa bàn huyện Hà Trung đều đã xuống cấp, không bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn cấp điện, chất lượng điện áp kém, nhất là vào giờ cao điểm, gây tổn thất điện năng rất cao, lên đến 12%. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung xác định tiêu chí số 4 về điện là một trong các tiêu chí được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương quan tâm, ưu tiên thực hiện. Vì vậy, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, có các giải pháp để thực hiện xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn. Từ năm 2017 đến nay, được sự quan tâm của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa, Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung đã đầu tư khoảng 100 tỷ đồng để nâng cấp lưới điện trên địa bàn huyện Hà Trung, trong đó đầu tư nâng cấp các lộ từ 10KV lên 22KV; thay dây dẫn có tiết diện lớn hơn trên trục đường dây 35KV như lộ 376, 374, 373, kết hợp di dời một số cột nằm trong đất của Nhân dân mà Nhân dân đã kiến nghị. Đơn vị cũng đã cấy thêm gần 60 trạm biến áp, với công suất mỗi trạm từ 250 đến 320 KVA. Điển hình như thị trấn Hà Trung từ 8 trạm lên 12 trạm; xã Hà Lai từ 4 trạm lên 8 trạm; xã Hà Bắc từ 7 trạm lên 11 trạm... Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã chỉnh trang trạm biến áp trệt bằng cách sơn, sửa lại cho đẹp để các xã đạt tiêu chí môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hiện nay, Điện lực Hà Trung cũ (nay thuộc Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung) quản lý vận hành khối lượng tài sản lưới điện với tổng chiều dài đường dây trung áp là 223,58 km; đường dây 0,4KV là 2.011,52 km; 269 trạm biến áp phụ tải, dung lượng 100.284 kVA; 11 bộ tụ bù trung thế, dung lượng 4.200 kVAr; 145 bộ tụ bù hạ thế dung lượng 5.420 kVAr. Đến 31-12-2022, Điện lực đã ký kết và quản lý 18.537 hợp đồng mua bán điện, trong đó 16.781 đợp đồng sinh hoạt; 1.756 hợp đồng ngoài sinh hoạt. Sản lượng điện thương phẩm năm 2022 thực hiện 148,991 triệu kWh, tăng 9,62% so cùng kỳ năm 2021, đạt 100,04% kế hoạch công ty giao năm 2022 (148,927 triệu kWh).

“Thời gian tới, Điện lực khu vực thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, không ngừng cải tiến và hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện. Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện với chất lượng ổn định, an toàn, tin cậy, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt thực hiện tốt tiêu chí số 4 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo đúng lộ trình huyện Hà Trung đề ra về đích huyện NTM vào năm 2023” - ông Lê Nguyễn Phương Nam cho biết.

Bài và ảnh: Ngân Hà