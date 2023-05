(Baothanhhoa.vn) - Mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng (ĐCTCTCĐ) là một tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện. Các địa chỉ này đặt tại trạm y tế xã, trụ sở công an xã (nơi thường xuyên có người trực và có khả năng bảo vệ, hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực). Nội dung hoạt động của mô hình là tiếp nhận, hỗ trợ và thông báo kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực, bảo đảm an toàn cho nạn nhân và bí mật thông tin về người báo tin và nạn nhân. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, khi đến đây nạn nhân được chia sẻ, tháo gỡ những mối bất hòa, đồng thời được tuyên truyền nâng cao ý thức trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

{title} Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng - nhà tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực gia đình Mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng (ĐCTCTCĐ) là một tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện. Các địa chỉ này đặt tại trạm y tế xã, trụ sở công an xã (nơi thường xuyên có người trực và có khả năng bảo vệ, hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực). Nội dung hoạt động của mô hình là tiếp nhận, hỗ trợ và thông báo kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực, bảo đảm an toàn cho nạn nhân và bí mật thông tin về người báo tin và nạn nhân. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, khi đến đây nạn nhân được chia sẻ, tháo gỡ những mối bất hòa, đồng thời được tuyên truyền nâng cao ý thức trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Lang Chánh trao hỗ trợ vật dụng cần thiết cho ĐCTCTCĐ xã Tân Phúc. Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, từ năm 2012 Hội LHPN tỉnh đã củng cố, kiện toàn 800 tổ hòa giải thành mô hình ĐCTCTCĐ. Thành viên của mô hình là những cá nhân có uy tín trong cộng đồng, gồm: trưởng công an, hội phụ nữ, cán bộ tư pháp, văn hóa, trưởng thôn... Hội LHPN cơ sở chịu trách nhiệm chính trong hoạt động. Chị Trương Thị An, thành viên mô hình ĐCTCTCĐ xã Hoằng Đại (TP Thanh Hóa) cho biết: “Mỗi chi hội có một ĐCTCTCĐ. Từ khi thành lập đến nay, ở địa phương đã xảy ra một số vụ bạo lực gia đình, tôi và các thành viên dành thời gian lắng nghe và chia sẻ. Nhờ tư vấn thấu đáo mà nhiều người đã tự sửa sai, nhiều đôi “gương vỡ lại lành”. Vài năm nay không có vụ bạo lực nghiêm trọng xảy ra”. Chị Đỗ Thị Sinh, thành viên mô hình ĐCTCTCĐ xã Thọ Thanh (Thường Xuân) cho biết: “Chúng tôi không chỉ tư vấn, can thiệp, hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân các vụ bạo lực gia đình, mà còn phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, hỗ trợ giới thiệu việc làm, từ đó, giảm nảy sinh mâu thuẫn về kinh tế, cải thiện tình cảm trong gia đình”. Đây là 2 trong số hơn 1.300 ĐCTCTCĐ được thành lập và tham gia hòa giải, tư vấn gần 3.000 vụ mâu thuẫn gia đình có liên quan đến bạo lực gia đình... từ 2012 đến nay. Có thể nói, những năm qua mô hình hoạt động đúng với ý nghĩa tên gọi và đã tiếp nhận, hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị bạo lực tạm lánh, động viên tinh thần, hướng dẫn chị em các kiến thức và kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ vay vốn sản xuất, giới thiệu việc làm. Nhờ phát huy vai trò của các thành viên là những người có uy tín ở địa phương nên nhiều ĐCTCTCĐ đã trở thành cầu nối hàn gắn những rạn nứt trong mâu thuẫn gia đình, thôn, xóm, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân. Riêng các đối tượng bạo lực gia đình sau khi được tuyên truyền, giải thích thì hầu hết đã dần chuyển biến nhận thức thay đổi hành vi, rất ít trường hợp tái phạm... Tuy nhiên, quá trình thực hiện mô hình cũng gặp một số khó khăn nhất định về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất, tư tưởng, tâm lý người dân còn e dè... Khắc phục những khó khăn trên và tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình, Hội LHPN tỉnh đã triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021-2025 tại 12 huyện, thị xã. Đồng thời chỉ đạo thành lập 12 ĐCTCTCĐ và trao một số vật dụng cần thiết, gồm: giường, tủ, bàn, ghế, nồi, bếp, bát đũa, ấm nước... tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Đây là những vật dụng giúp nạn nhân có điều kiện sinh hoạt, ổn định tư tưởng trong thời gian tạm lánh. ĐCTCTCĐ là 1 trong 3 mô hình nòng cốt của Dự án 8, (gồm: câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, tổ truyền thông tại cộng đồng và ĐCTCTCĐ) sẽ tiếp tục góp phần vào phòng chống bạo lực gia đình, nhất là các vùng miền núi còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp... Bài và ảnh: Hà Lê



Từ khóa: Bạo lực gia đìnhnhà tạm lánhnạn nhânđịa chỉ tin cậy