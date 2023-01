Để Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn

Nhằm bảo đảm tốt an ninh trật tự (ANTT) dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TP Thanh Hóa đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, để Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh.

Công an phường Quảng Cát tuyên truyền, vận động hộ dân buôn bán kinh doanh thực hiện tốt các kế hoạch về bảo đảm ANTT trong dịp tết.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện diễn ra trên địa bàn phường và để Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, Công an phường Quảng Cát đã tham mưu cho ban chỉ đạo ANTT phường ban hành nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Đồng chí Bùi Khắc Vân, Trưởng Công an phường Quảng Cát cho biết: “Bảo đảm ANTT dịp tết là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng, vì vậy công an phường đã chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo ANTT phường tổ chức hội nghị triển khai các kế hoạch bảo đảm ANTT trong dịp tết và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các ngành, đoàn thể, tổ trưởng các tổ dân phố ký cam kết với chủ tịch UBND phường; tham mưu tổ chức hội nghị Nhân dân tại các tổ dân phố về công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm cố ý gây thương tích, giết người, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo và cho Nhân dân ký cam kết thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân, vận động Nhân dân tích cực cung cấp các thông tin, tố giác tội phạm giúp lực lượng công an xử lý kịp thời. Đặc biệt, ban chỉ đạo ANTT phường cũng đã phân công lực lượng tuần tra Nhân dân nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, bắt đầu thực hiện từ ngày 29-11-2022 đến ngày 5-2-2023”.

Phường Điện Biên là địa bàn trung tâm của thành phố, nơi tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều công trình văn hóa quan trọng. Để giữ vững ANTT dịp Tết Nguyên đán 2023, các lực lượng chức năng của phường chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra tập trung, khiếu kiện đông người và các hoạt động phá hoại, gây rối ANTT. Đặc biệt, từ 23 tháng Chạp đến mùng 1 tết, phường sẽ huy động tối đa các lực lượng, phương tiện gồm công an, quân sự, bảo vệ dân phố, cựu chiến binh, đoàn thanh niên cùng tham gia tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ công tác, từng thành viên, đến từng khu dân cư làm nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý kịp thời các trường hợp nổ pháo trái phép. Công an phường cũng đã phân công lực lượng tăng cường phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thực hiện các kế hoạch, phương án về cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, đối tượng hoạt động có vũ khí, hung khí; phân công lực lượng ở các khu vực trọng điểm, các điểm tập trung đông người để phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên địa bàn TP Thanh Hóa sẽ diễn ra nhiều hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, vui Tết cổ truyền của dân tộc. Đây cũng là thời điểm ANTT, an toàn giao thông, tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm... diễn biến phức tạp, khó lường. Để Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh, UBND TP Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với nhiều giải pháp đồng bộ đã và đang được triển khai thực hiện. Giữ vai trò nòng cốt, Công an thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đấu tranh, triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự; tín dụng bất hợp pháp và ngăn chặn, xử lý tình trạng ném chất bẩn vào nhà dân. Tiếp tục đấu tranh, trấn áp số đối tượng côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm gây thương tích; tội phạm ma túy, tội phạm cờ bạc, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Tết Nguyên đán cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm của Nhân dân tăng cao, các đối tượng thường lợi dụng để buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, Công an thành phố đã tăng cường lực lượng xuống các phường, xã để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép trước, trong và sau tết, các lực lượng chức năng tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, triệt để việc phòng chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo. Ban Chỉ đạo 138 thành phố thành lập các tổ công tác để kiểm tra công tác phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm về pháo nói riêng và công tác bảo đảm ANTT nói chung ở tất cả các phường, xã, địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Các phường, xã cũng chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết ổn định những vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, tập trung vào các điểm đang có tranh chấp, khiếu kiện đông người, mâu thuẫn trong Nhân dân, nguy cơ đình công trong các doanh nghiệp. Các phường, xã đã phối hợp với Đội kiểm tra Quy tắc đô thị thành phố, các đơn vị liên quan khảo sát, sắp xếp lại trật tự vỉa hè, đường phố, các chợ, các điểm công cộng phức tạp, các điểm bán hoa, cây cảnh, chợ tết, đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân, phường, xã nào để xảy ra nổ pháo trái phép hoặc các vụ việc nghiêm trọng, nổi cộm thì chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố.

Để Nhân dân đón xuân, vui tết an toàn, cùng với sự vào cuộc chủ động, tính cực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an và các đơn vị liên quan từ thành phố đến phường, xã, mỗi người dân thành phố cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, chung tay góp phần xây dựng xã hội bình yên, an toàn, lành mạnh.

Bài và ảnh: Minh Khôi