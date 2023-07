Đảm bảo an toàn cho trẻ tại các điểm dạy bơi trong dịp hè

Dịp hè, nhu cầu học bơi tăng cao, nhất là khi nhiều bậc phụ huynh lựa chọn môn thể thao này để các em vừa vui chơi, giải trí, vừa rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất. Theo đó, việc bảo đảm an toàn cho trẻ tại các cơ sở dạy bơi trong dịp hè cần được chú trọng từ phía các điểm dạy bơi và cả phụ huynh học sinh.

Trẻ em học bơi tại Trung tâm thể dục Sun Sport Complex, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa). Ảnh: Tô Dung

Trong những tháng nghỉ hè, các bậc phụ huynh thường lo lắng mỗi khi vắng nhà, bởi không chỉ lo sợ các em nhỏ chưa biết cách tự bảo vệ mình khi vui chơi mà còn những nỗi lo con em mình nghiện tivi, điện thoại, chơi game... Bởi vậy, nhiều gia đình đã lựa chọn, đăng ký cho con em mình tham gia các khóa học bơi như một cách để rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống, hạn chế thời gian tiếp xúc với thiết bị công nghệ.

Chị Nguyễn Thùy Dung, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) thường xuyên cho con đi học bơi tại bể bơi được lắp đặt tại Trường THCS Đông Thọ, chia sẻ: “Từ khi có lớp học bơi ở trường gần nhà, tôi cho con tham gia ngay sau khi được nghỉ hè. Đến đây, các con có thời gian được vui chơi, gặp gỡ nhiều người. Các thầy giáo ở trường không chỉ trang bị cho các con kỹ năng bơi lội mà còn dạy cho các con biết cách xử lý tình huống dưới nước, biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi bản thân và người khác gặp nguy hiểm khi ở dưới nước. Thấy con nô đùa trong môi trường an toàn, có người giám sát, tôi thấy rất yên tâm. Các lớp học như vậy rất ý nghĩa để lứa tuổi học sinh có điều kiện được tham gia các hoạt động thể thao lành mạnh”.

Lớp học bơi tại Trường THCS Đông Thọ bắt đầu được tổ chức từ ngày 31-5-2023. Để tổ chức lớp học, các bể bơi nổi thông minh được lắp đặt ngay tại sân trường rộng rãi. Địa điểm này không chỉ thu hút hàng chục học sinh đăng ký tham gia học bơi, mà còn thu hút hàng trăm lượt trẻ em trên địa bàn các khu phố lân cận đến vui chơi trong những ngày hè oi bức. Đây là hoạt động do Trường THCS Đông Thọ phối hợp với Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Đông Thọ tổ chức. Lớp học bơi do các thầy giáo bộ môn thể dục của nhà trường trực tiếp giảng dạy. Để bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, lớp học bơi còn huy động thêm 1 nhân viên an toàn quan sát, theo dõi, quản lý tại bể bơi, nhắc nhở các cháu nhỏ ham vui, nghịch ngợm để bảo đảm an toàn tại bể. Đây cũng là năm thứ hai, mô hình bể bơi thông minh được đưa vào lắp đặt tại Trường THCS Đông Thọ.

Trung tâm dạy bơi Hoàng Gia, phường Long Anh (TP Thanh Hóa) là cơ sở dạy bơi mới đi vào hoạt động từ tháng 6-2023 nhưng đã thu hút hơn 30 cháu ở nhiều độ tuổi đến học bơi và hàng trăm lượt trẻ em đến vui chơi hằng ngày. Anh Nguyễn Hoàng Tứ, chủ trung tâm dạy bơi cũng là người trực tiếp dạy bơi cho các học viên ở đây chia sẻ: Cơ sở hiện có 2 bể bơi thông minh lắp ghép được lắp đặt trong nhà có mái che với 1 bể lớn 192 m2, sâu 1,3 m và 1 bể nhỏ 90 m2, sâu 0,8 m. Học phí để tham gia các lớp học bơi ở trung tâm chỉ ở mức 1,1 triệu đồng/cháu cho một khóa học. Cơ sở còn miễn học phí cho các cháu thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và giảm 50% học phí cho các cháu hộ cận nghèo. Để bảo đảm an toàn cho các cháu trong quá trình học bơi và vui chơi tại đây, 3 nhân viên dạy bơi của cơ sở được phân công quản lý các cháu học viên. Đồng thời cơ sở cũng thực hiện nghiêm các quy định về trang bị cơ sở vật chất, thiết bị tập luyện, mức độ tập luyện và cử 1 nhân viên cứu hộ thường trực tại bể bơi khi có các cháu tập luyện, vui chơi tại bể.

Nhìn chung, hiện nay, tại các cơ sở dạy bơi cho trẻ đã có sự quan tâm đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, tập huấn nhân viên chuyên môn, nhân viên cứu hộ thường trực vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, mặc dù tại các cơ sở đã trang bị đầy đủ điều kiện cần thiết, song với đặc thù của môn thể thao bơi lội, đặc tính lứa tuổi trẻ em tham gia học bơi thường hiếu động, nghịch ngợm, thậm chí do ham vui đùa với bạn bè, các em có thể tự gây tổn thương cho mình. Do vậy, để an toàn cho trẻ trong quá trình học bơi, vui chơi tại bể thì các phụ huynh cũng cần thường xuyên quan sát, theo dõi trẻ, nhất là đối với các cháu nhỏ phải có phụ huynh đi kèm. Ngoài ra, cũng cần chú ý quan sát trạng thái sức khỏe, tâm lý của trẻ khi xuống nước, đặc biệt những trẻ có biểu hiện sợ nước, phải luôn có người theo dõi, không nên rời mắt trẻ.

Thông tin tại hội thảo về “Phòng, chống đuối nước trẻ em” diễn ra vào tháng 12-2022 (do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức), đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ từ 5-14 tuổi tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2016-2020, trung bình mỗi năm có hơn 2.000 trẻ tử vong do đuối nước. Con số tử vong do đuối nước hiện được xem có giảm mạnh so với những năm trước, song vẫn xảy ra nhiều vụ việc trẻ em đuối nước thương tâm xảy ra. Tại Thanh Hóa, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ tai nạn đuối nước, làm tử vong 20 trẻ em, để lại những mất mát, đau thương cho nhiều gia đình.

Chính vì vậy, một trong những biện pháp hiệu quả nhằm giảm nguy cơ đuối nước là phổ cập dạy bơi cho trẻ, trang bị cho trẻ các kỹ năng cần thiết phòng, tránh đuối nước. Việc làm này đã, đang được thực hiện nhiều hơn dưới nhiều hình thức khác nhau, nhận được sự quan tâm tích cực hơn từ phía nhiều gia đình và thu hút nhiều cá nhân, tổ chức tham gia với việc hình thành các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao bơi - lặn. Mặc dù cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy bơi còn chưa thực sự đồng bộ, chuyên nghiệp bởi đòi hỏi đầu tư lớn, song bước đầu những mô hình dạy bơi như thế đã góp phần tạo điều kiện cho các em được tham gia vào các hoạt động bổ ích, trang bị những kiến thức, kỹ năng an toàn cần thiết trong môi trường nước để có thể hạn chế, giảm thiểu những vụ tai nạn đuối nước trong mỗi dịp hè.

