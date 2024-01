Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Minh Lộc lần thứ IX: 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá.

Sáng 10/1, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Minh Lộc (Hậu Lộc) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là xã tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hậu Lộc. 121 đại biểu chính thức dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, hệ thống MTTQ Việt Nam xã Minh Lộc đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần không ngừng tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã. Các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương gắn với các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động đã và đang góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Quang cảnh đại hội.

Thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã Minh Lộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục duy trì 14 tổ chức thành viên với hàng nghìn hội viên, đoàn viên và các cá nhân tiêu biểu.

Theo kết quả đánh giá hằng năm, có 100% ban công tác mặt trận khu dân cư đạt vững mạnh. Hoạt động của Ủy ban MTTQ xã luôn hướng về khu dân cư, coi khu dân cư là trung tâm thu hút tập hợp mọi tầng lớp Nhân dân. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động, giúp đỡ người nghèo, tháng cao điểm “Vì người nghèo”, góp phần từng bước giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo xã Minh Lộc năm 2019 là 3,05% đến năm 2023, giảm xuống còn 1,7%.

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, góp phần xây dựng quê hương Minh Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh”, nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ Việt Nam xã Minh Lộc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận từ xã đến khu dân cư; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đề ra là: MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động. Hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu để góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng xanh, sạch đẹp, an ninh trật tự và an toàn. Phấn đấu mỗi năm vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã đạt 80 triệu đồng trở lên, hỗ trợ làm mới hoặc sửa chữa từ 3 đến 5 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ khó khăn được hỗ trợ trong dịp lễ, tết....

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Minh Lộc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá.

Ra mắt các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Lộc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đã bầu 41 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Lộc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029; Hiệp thương bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Hậu Lộc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu MTTQ cấp xã, thị trấn của huyện Hậu Lộc dự kiến sẽ tổ chức xong trong quý I/2024. Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hậu Lộc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5/2024.

Ngọc Huấn