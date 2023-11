Cụm thi đua số 5 Kho bạc Nhà nước tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức hội thao lần thứ I, năm 2023

Môn bóng chuyền hơi: - Đội KBNN Thanh Hóa giành Huy chương vàng. - Đội KBNN Hà Tĩnh giành Huy chương bạc. - Đội KBNN Nghệ An, KBNN Quảng Bình giành Huy chương đồng. - Đội KBNN Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đoạt giải Khuyến khích. Các đồng chí Nguyễn Tuấn Vinh, Giám đốc KBNN Thanh Hóa, Trưởng Cụm và Nguyễn Đình Hòa, Giám đốc KBNN Nghệ An, Phó trưởng Cụm trao HCV cho đội đoạt giải nội dung Bóng chuyền hơi. Môn bóng bàn: - Nội dung đôi nam: + Đội KBNN Quảng Trị là Trần Việt Cường - Phan Văn Châu giành Huy chương vàng. + Đội KBNN Quảng Bình là Phạm Hồng Tam - Hoàng Xuân Cường giành Huy chương bạc. + Đội KBNN Nghệ An gồm 2 đôi là Phan Văn Hà - Nguyễn Thanh Lâm; Phan Duy Tuấn - Nguyễn Mạnh Dũng giành Huy chương đồng. Các đồng chí Võ Trung Dũng, Giám đốc KBNN Quảng Trị và Nguyễn Hoàng Đệ, Giám đốc KBNN Thừa Thiên Huế trao HCV cho đội đoạt giải nội dung Bóng bàn đôi nam. - Nội dung đôi nữ: + Đội KBNN Thanh Hóa là Lê Thị Thanh - Lê Thị Thu Hòa giành Huy chương vàng. + Đội KBNN Hà Tĩnh là Vũ Thị Châu Giang - Lê Thị Hà Giang giành Huy chương bạc. + Đội KBNN Quảng Trị là Lê Thị Hà - Hoàng Thị Ngọc Nga; KBNN Quảng Bình là Trần Thanh Ngọc - Hoàng Thị Diệu Lê giành Huy chương đồng. Các đồng chí Phạm Hồng Tam, Giám đốc KBNN Quảng Bình và Võ Văn Tỵ, Giám đốc KBNN Hà Tĩnh trao HCV nội dung Bóng bàn đôi nữ. - Nội dung đôi nam - nữ: + Đội KBNN Hà Tĩnh là Nguyễn Võ Sơn - Lê Thị Hà Giang giành Huy chương vàng. + Đội KBNN Thanh Hóa là Lý Xuân Lộc - Lê Thị Thanh giành Huy chương bạc. + Đội KBNN Quảng Bình là Phạm Hồng Tam - Trần Thanh Nga; KBNN Quảng Trị là Phan Văn Châu - Lê Thị Hà giành Huy chương đồng. Các đồng chí Nguyễn Đức Uyên, Trưởng Ban Tổ chức và Dương Hồng Quảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thao trao HCV nội dung Bóng bàn đôi nam - nữ.