Cục Hàng không yêu cầu các hãng báo cáo kế hoạch bay Tết Nguyên đán

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các Hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Vietravel Airlines về kế hoạch khai thác và công tác chuẩn bị phục vụ giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 .

Theo đó, để chủ động phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, vận tải hàng hóa và đảm bảo trật tự, an toàn trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam báo cáo về nhu cầu thị trường, kế hoạch khai thác, nhu cầu sử dụng slot (giờ cất, hạ cánh) tại các cảng hàng không sân bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (từ ngày 25/1 đến ngày 24/2/2024, tức ngày 15 Tháng Chạp đến ngày 15 Tháng Giêng Âm lịch).

Ngoài ra, các đơn vị nêu trên cần báo cáo kế hoạch tăng tải cung ứng trên các đường bay cụ thể trong giai đoạn cao điểm Tết, trong đó so sánh, đánh giá với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và kiến nghị (nếu có) liên quan đến việc tăng tải cung ứng trên các đường bay trong giai đoạn này.

Trước đó, đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, từ ngày 13/9 vừa qua, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) công bố cung ứng 3 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, trong giai đoạn từ ngày 25/1 đến 24/2/2024 (tức 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Đại diện Vietnam Airlines cho biết tổng số chỗ cung ứng trên toàn mạng bay xấp xỉ 15.000 chuyến bay, trong đó nội địa là 2 triệu chỗ (10.300 chuyến bay), quốc tế là hơn 1 triệu chỗ (4.650 chuyến bay).

Theo lãnh đạo Hãng hàng không Vietravel Airlines, dựa trên nhu cầu về quê sum họp gia đình, thăm người thân và du lịch vào dịp Tết Nguyên đán, Vietravel Airlines dự đoán nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Âm Lịch 2024 sẽ tăng cao so với năm 2023.

“Dự kiến, tổng lượng khách đi máy bay dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 sẽ đạt 10 triệu lượt, tăng 15% so với năm 2023,” lãnh đạo Vietravel Airlines đưa ra con số dự báo.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Vietravel Airlines đã lên kế hoạch khai thác hơn 100.000 ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 25/1 đến 24/2/2024 (tức 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

“Giá vé máy bay dịp Tết Âm lịch 2024 dự kiến sẽ tăng cao hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, Vietravel Airlines vẫn đảm bảo giá vé mở bán đúng theo mức quy định của Cục Hàng không Việt Nam, song song đó hãng sẽ triển khai các chương trình khuyến mãi dành riêng cho giai đoạn Tết,” lãnh đạo Vietravel Airlines nói.

Giải thích lý do Vietnam Airlines lại mở bán vé bay Tết sớm đợt này, đại diện Vietnam Airlines cho rằng hằng năm, Vietnam Airlines thực hiện mở bán Tết sớm trước 5-6 tháng so với ngày khởi hành, đây là thông lệ đã thực hiện từ nhiều năm nay. Do đó, việc mở bán Tết vào thời điểm hiện tại là không sớm.

Ngoài ra, về mặt kỹ thuật, các hãng hàng không được phép mở bán trước 330 ngày so với ngày khởi hành. Việc mở bán Tết giai đoạn này giúp cho hành khách cũng như gia đình có thể lên kế hoạch và chi phí từ sớm, chuẩn bị cho dịp lễ lớn nhất trong năm sắp tới.

“Chúng tôi cũng chuẩn bị triển khai những ưu đãi giá vé bay lệch đầu hấp dẫn để khách hàng chủ động lựa chọn và sắp xếp kế hoạch nghỉ Tết,” đại diện Vietnam Airlines khẳng định./.

