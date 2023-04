Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa: Điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động

Bằng nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, nhiệm kỳ 2017-2023 Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS & CKCN) tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn lần thứ III đề ra. Công đoàn phát huy ngày càng rõ nét vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ) đang làm việc trong KKTNS & CKCN, xứng đáng là điểm tựa vững chắc cho đoàn viên và NLĐ.

Công đoàn KKTNS & CKCN tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý 114 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 85.832 đoàn viên công đoàn. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Đảng bộ Ban Quản lý KKTNS & CKCN, Công đoàn KKTNS & CKCN đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, NLĐ, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Hoạt động công đoàn đi vào chiều sâu với các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, tạo sức lan tỏa, tập hợp, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia, góp phần cùng doanh nghiệp giữ vững ổn định, yên tâm sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xác định chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn KKTNS & CKCN chỉ đạo các CĐCS thường xuyên đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật, việc thực hiện chế độ, chính sách cho NLĐ tại các DN; tăng cường chỉ đạo, bám nắm việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Nổi bật là tập trung xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các DN. Đến nay, có 85,3% DN xây dựng, ký kết thành công thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều quy định, điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của Bộ luật Lao động về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương, định mức lao động, hỗ trợ tiền ăn ca, xăng xe, nhà trọ... Thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và NLĐ”, Công đoàn KKTNS & CKCN đã thực hiện các chương trình của công đoàn cấp trên và ký thỏa thuận hợp tác với tổng số 33 đối tác, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm thiết yếu có giá ưu đãi, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn. Kết quả, có trên 167.000 lượt đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng với tổng số tiền 3,9 tỷ đồng.

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” đã tạo được sự lan tỏa trong xã hội. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn KKTNS & CKCN đã chăm lo cho gần 36.445 lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh tật rủi ro với tổng số tiền trị giá 18,5 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ “Hỗ trợ đoàn viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Công đoàn Thanh Hóa”, Công đoàn KKTNS & CKCN đã xét và đề nghị LĐLĐ tỉnh trao tặng 45 “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền hỗ trợ 1,8 tỷ đồng...

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến đầu năm 2022, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của DN và đời sống, việc làm của NLĐ. Trước những khó khăn khách quan, Công đoàn KKTNS & CKCN đã đồng hành cùng các ban, ngành, DN phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho NLĐ. Chỉ đạo hướng dẫn các CĐCS phối hợp với lãnh đạo DN thành lập 427 tổ an toàn COVID-19 với gần 1.600 thành viên; đồng thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gạo, tặng khẩu trang miễn phí, trao hàng nghìn suất quà chia sẻ khó khăn với DN, CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Những hoạt động thiết thực của Công đoàn KKTNS & CKCN đã góp phần giúp DN và NLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho NLĐ, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh của DN.

Chủ tịch Công đoàn KKTNS & CKCN tỉnh Thanh Hóa Ngô Thế Anh thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Sakurai Việt Nam. Ảnh: P.V

Cùng với việc chăm lo đời sống cho NLĐ và đồng hành cùng DN, các phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn KKTNS & CKCN phát động và triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể đoàn viên, NLĐ. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “CNVCLĐ Công đoàn KKTNS & CKCN chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”; “CNVCLĐ Công đoàn KKTNS & CKCN tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt tác phong công nghiệp cùng nhau xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp tại đơn vị”... Kết quả, đã có 19.989 lượt NLĐ trực tiếp sản xuất được biểu dương khen thưởng cấp cơ sở, 177 công nhân, lao động tiêu biểu được Công đoàn KKTNS & CKCN biểu dương khen thưởng và 11 công nhân, lao động xuất sắc được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được Công đoàn KKTNS & CKCN tập trung thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 72/64 CĐCS (đạt 112,5% so với chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao); kết nạp mới 61.286 đoàn viên/50.000 đoàn viên. Rà soát bổ sung quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đội ngũ cán bộ CĐCS trên địa bàn quản lý đảm bảo số lượng và chất lượng.

Với phương châm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, Công đoàn KKTNS & CKCN đã chỉ đạo, xây dựng và ra mắt mô hình 3V “Vì công nhân lao động, vì tổ chức công đoàn, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” tại Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam; mô hình “Góc văn hóa công nhân” tại Công ty TNHH Giày Sunjade Việt Nam và tại Công ty TNHH Giày Aleron Việt Nam... Đây là các mô hình mới của Công đoàn KKTNS & CKCN, hướng đến đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn KKTNS & CKCN đã góp phần vào hoạt động chung của mạng lưới công đoàn khu công nghiệp toàn quốc; tổ chức được hai lần hội thảo về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và chỉ đạo phong trào thi đua tại CĐCS; hai lần giới thiệu về các mô hình hoạt động để các công đoàn khu công nghiệp trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm để thúc đẩy sự phát triển xứng đáng với niềm tin của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Với những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn KKTNS & CKCN đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 8 cờ thi đua. Nhiều tập thể, cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, Cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý.

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028 Ban Thường vụ Công đoàn KKTNS & CKCN sẽ tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tập trung vào các hoạt động hướng về cơ sở, thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động công nhân, lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tiếp tục chỉ đạo các CĐCS phối hợp với lãnh đạo DN xây dựng các mô hình 3V; “Góc văn hóa công nhân”... phù hợp với điều kiện thực tiễn từng đơn vị, DN. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn KKTNS & CKCN lần thứ IV đề ra, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, luôn là điểm tựa tin cậy của NLĐ; cùng với hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng KKTNS & CKCN ngày càng văn minh hiện đại, là trọng tâm kinh tế của tỉnh và cả nước.

Ngô Thế Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh,

Chủ tịch Công đoàn KKTNS & CKCN tỉnh Thanh Hóa