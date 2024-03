Công điện của Thủ tướng về khắc phục hậu quả tai nạn ở cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 20/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế, làm 2 người chết.

Hiện trường vụ tại nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn ngày 10/3/2024.

Đây là một trong những nội dung của Công điện số 20/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giao thông Vận tải; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế nêu rõ: Thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn-Hòa Liên, làm chết và bị thương nhiều người (ngày 23/1/2024 tại Đà Nẵng, ngày 18/2/2024 tại Thừa Thiên - Huế).

Đặc biệt, vào lúc 19 giờ 40 ngày 10/3/2024, trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn thuộc địa phận xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tiếp tục xảy ra do xe ôtô khách 40 chỗ ngồi va chạm với xe tải đang dừng đỗ bên đường.

Hậu quả làm 2 người chết và 9 người bị thương (3 người có thương tích phải điều trị, 6 người không có thương tích, chỉ bị chấn động tinh thần và sau đó ra viện ngay).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh (áo đen) kiểm tra hiện trường vụ tại nạn.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và lực lượng Công an tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Cũng theo Công điện, để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan khi liên tiếp để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn-Hòa Liên và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp.

Đuôi và hông phải xe khách sau tai nạn.

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chưa thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 07/CĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2024 và Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2024, dẫn đến tiếp tục xảy ra vụ tai nạn nêu trên.

Thủ tướng giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải các cơ quan có liên quan xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/3/2024.

