Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động về nguồn tại Thanh Hóa

Trong 2 ngày 12 và 13-8, Đoàn công tác của Công an TP Hồ Chí Minh do Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức các hoạt động về nguồn và sinh hoạt chính trị tại các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống lực lượng CAND.

Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động về nguồn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân).

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã đến tham quan, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân) và Khu di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia Đền Nưa - Am Tiên (Triệu Sơn).

Thăm, tặng quà Công an các huyện Quan Hóa.

Tại các nơi đến thăm, Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh đã trao tặng Công an huyện Thọ Xuân và Ban Quản lý Khu di tích Lam Kinh mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Thăm và trao tặng Công an các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát và Triệu Sơn mỗi đơn vị 50 triệu đồng; hỗ trợ gia đình 4 CBCS Công an các huyện trên xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, mỗi gia đình 100 triệu đồng; trao quà và 300 suất học bổng cho con CBCS có thành tích cao trong học tập với tổng số tiền 150 triệu đồng; hỗ trợ 1 gia đình người dân ở phường Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn 200 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa.

Cũng trong chuyến về nguồn và sinh hoạt chính trị này, Đoàn công tác của Công an TP Hồ Chí Minh đã đến tham quan trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa và dâng hương tại Nhà truyền thống Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc với Công an Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hoạt động về nguồn tại các “địa chỉ đỏ” ở Thanh Hóa nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, không chỉ thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Công an 2 địa phương mà còn là đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống sâu sắc đối với CBCS. Qua đó, bồi đắp, hun đúc lòng yêu nước, trách nhiệm với công việc, với Nhân dân, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn Công an TP Hồ Chí Minh thăm, tặng quà Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh đã dành những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm đối với CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung, CBCS đang công tác tại Công an các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh nói riêng. Những món quà ý nghĩa của Công an TP Hồ Chí Minh thực sự là nguồn động viên để CBCS cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn thời gian tới, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục quan tâm, gắn bó với Công an Thanh Hóa trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác để cùng nhau bảo đảm tốt ANQG, giữ gìn trật tự ATXH.

Văn Thiện