Công an Thanh Hóa tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 28-6, hơn 36.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Thanh Hóa chính thức bước vào môn thi đầu tiên trong điều kiện thời tiết khá mát mẻ. Tại các điểm thi, công tác bảo đảm an ninh, an toàn đã được các lực lượng chức năng triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT kiểm tra công tác bảo vệ thi tại các huyện Thọ Xuân và Triệu Sơn.

Để bảo đảm tốt ANTT phục vụ kỳ thi, ngay từ sáng sớm hàng trăm CBCS các đơn vị công an tỉnh đã có mặt tại các điểm thi để phối hợp hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT để các thí sinh đến các điểm thi thuận lợi.

Ngay phía ngoài khu vực thi, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự đã thành lập các tổ, chốt tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phân luồng hướng dẫn giao thông, nơi đậu, đỗ phương tiện cho thí sinh, phụ huynh học sinh.

Tại các điểm thi, lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng tham gia làm công tác bảo vệ ANTT đã đồng loạt triển khai các phương án bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực thi, nhất là nơi các thí sinh làm bài; luôn thường trực sẵn sàng phát hiện, giải quyết kịp thời các tình huống đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng đến cán bộ, giáo viên coi thi và thí sinh dự thi.

Trực tiếp đi kiểm tra công tác bảo vệ thi tại điểm thi Trường THPT Thọ Xuân 5 và điểm thi Trường THPT Triệu Sơn 2, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT đã ghi nhận đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia bảo vệ thi.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, công tác bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, các đơn vị, lực lượng tham gia công tác bảo vệ thi, nhất là lực lượng công an cần phải phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ và địa bàn được phân công triển khai nghiêm túc, đầy đủ các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi.

Lực lượng Công an làm công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Thanh Hóa bố trí 75 điểm thi đặt tại các trường THPT, các trường liên cấp trên địa bàn toàn tỉnh với 1.586 phòng thi. Để phục vụ cho kỳ thi, tỉnh Thanh Hóa đã điều động khoảng 6.200 người tham gia làm nhiệm vụ phục vụ thi.

Thượng tá Lê Việt Hồng, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, thành viên BCĐ cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho biết: Qua kiểm tra thực tế tại các điểm thi, các lực lượng tham gia phục vụ thi đều thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của BCĐ thi cấp trên.

Sáng nay (28-6), các thí sinh đã bước vào thực hiện môn thi đầu tiên một cách an toàn, nghiêm túc. Trong những ngày tới, sau khi hoàn thành các môn thi, lực lượng công an được giao nhiệm vụ tiếp tục tham mưu, phối hợp với ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho quá trình làm phách, quá trình chấm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Đình Hợp