Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh : Kết nối những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo Việc phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân... Với Ủy ban MTTQ tỉnh, chung tay vì người nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt. Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo”; huy động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; trực tiếp làm cầu nối, gắn kết giữa các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với người nghèo. Đồng thời, hiệp thương với các tổ chức thành viên, như: hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên... để xây dựng các mô hình sinh kế giảm nghèo, các tổ hợp tác, tổ liên kết ngay tại cộng đồng. Yêu cầu Ủy ban MTTQ huyện và xã gắn phong trào thi đua vì người nghèo với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; lồng ghép các chương trình mục tiêu, hoạt động nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống đạo lý “tương thân, tương ái”, giúp kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội; tiếp tục đồng hành cùng người nghèo, vì mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Lê Văn Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Bỉm Sơn: Chính sách xã hội - động lực để người nghèo vươn lên Trong thời gian qua, MTTQ thị xã Bỉm Sơn đã có sự đổi mới, sáng tạo trong cách làm, trong tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân thị xã đồng tình, ủng hộ. Trong năm 2022, MTTQ thị xã đã phát động toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được gần 1,56 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên và các nguồn huy động khác, thị xã đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 26 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ chính sách; hỗ trợ quà Tết Nguyên đán cho 233 hộ nghèo; đồng thời, phối hợp Ban Trị sự Phật giáo thị xã và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trao 629 suất quà cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn, các hộ tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng trở lên, tạo động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị xã xuống còn 1,2%. Tuy nhiên, theo tôi, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước thì việc khơi dậy tinh thần, ý chí vươn lên thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu của bản thân người nghèo được xem là điều kiện tiên quyết trong công cuộc giảm nghèo. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các địa phương bằng các giải pháp, cách làm thiết thực cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, hỗ trợ để người nghèo tự tin phấn đấu vươn lên chủ động lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Trong thực tế, khi hội đủ hai yếu tố nêu trên thì người nghèo thoát nghèo rất nhanh và bền vững, thậm chí rất nhiều người đã có cuộc sống ấm no, giúp đỡ nhiều người khác thoát nghèo. Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Doanh nghiệp đồng hành bảo đảm an sinh xã hội Hiện nay, Thanh Hóa có trên 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp khoảng 65% tổng sản phẩm của tỉnh. Bên cạnh những đóng góp về phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh còn có vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Với đặc thù là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có những cách làm hay, phương pháp hoạt động phù hợp để thu hút các thành viên tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ phát động, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các chi hội trực thuộc và các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã xung kích đi đầu trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh. Trong 2 năm (2020, 2021), các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh đã ủng hộ công tác xóa đói, giảm nghèo; các trang thiết bị, vật tư, hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống dịch với số tiền hơn 105 tỷ đồng. Đây là một con số ấn tượng từ trước đến nay chưa từng có, rất đáng biểu dương của cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp là những tấm gương tiêu biểu tham gia công tác an sinh xã hội và phòng, chống dịch COVID-19. Bước sang năm 2023, các doanh nhân, doanh nghiệp Thanh Hóa vẫn ý thức được còn gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, với chí khí của doanh nhân và sự sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch với lộ trình thời gian cụ thể để ứng phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra, từng bước nâng cao hơn nữa các hoạt động an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt chú trọng khâu vừa sản xuất có hiệu quả vừa cảnh giác và đối phó với thiên tai, dịch bệnh xảy ra bất cứ lúc nào. Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa cam kết sẽ đồng hành cùng MTTQ, đồng hành cùng người dân để cùng nhau chung tay, góp sức ứng phó kịp thời với thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo tốt nhất cho cuộc sống Nhân dân tỉnh nhà. Đỗ Thành Trung, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa: Lợi ích doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Agribank Thanh Hóa luôn tích cực chung tay cùng MTTQ và các cấp ủy, chính quyền địa phương thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội. Từ năm 2011 đến nay, Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã tài trợ kinh phí gần 100 tỷ đồng dành tặng các địa phương xây dựng 29 công trình an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế và giáo dục; 150 ngôi nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, người có công và các hộ nghèo. Ngoài ra, Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa còn tích cực tham gia tài trợ các sự kiện lớn của tỉnh, vận động cán bộ, người lao động ủng hộ hàng chục tỷ đồng thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo như: Tặng quà tết hàng năm cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt; ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19... Với trách nhiệm của doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Agribank Thanh Hóa sẽ tiếp tục chung tay cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhiều hơn các công trình an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều hơn nữa các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần vào việc thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.