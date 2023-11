Chi trả 290 triệu đồng Bảo An tín dụng cho khách hàng vay vốn

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) Chi nhánh Thanh Hóa vừa phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiêp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Thủy (Agribank Cẩm Thủy) chi trả quyền lợi cho khách hàng tham gia sản phẩm Bảo hiểm Bảo An tín dụng không may gặp rủi ro trên địa bàn huyện Cẩm Thủy.

ABIC Thanh Hóa chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng tại huyện Cẩm Thủy.

Tại đây, ABIC Thanh Hoá đã trao 87 triệu đồng cho thân nhân khách hàng Nguyễn Thị Chiên ở thôn Hoàng Long 1, xã Cẩm Phú do bị tử vong vì bệnh hiểm nghèo; trao gần 105 triệu đồng cho khách hàng Bùi Văn Huy ở thôn Chiềng Chanh, xã Cẩm Thành do bị tai nạn lao động; trao 98 triệu đồng cho khách hàng Nguyễn Tiến Nhật bị tai nạn do bị trâu húc.

Bảo An tín dụng là sản phẩm của ABIC được Nhà nước, Bộ Tài chính phê chuẩn cho phép triển khai.

Bảo An tín dụng áp dụng cho người vay vốn của Agribank. Khi người vay vốn không may gặp rủi ro thì ABIC sẽ thay mặt người vay trả cho Agribank một phần hoặc toàn bộ số tiền người vay còn nợ Ngân hàng đến thời điểm người vay không may gặp rủi ro, số tiền còn lại sẽ được chi trả cho người nhà của người được bảo hiểm.

Loại hình bảo hiểm này sẽ bảo vệ và hỗ trợ người dân trong hoạt động tín dụng, nâng cao hệ số tín nhiệm của người vay vốn với các tổ chức tín dụng và bảo vệ khách hàng, nhất là người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn trước những rủi ro khó lường.

Khánh Phương