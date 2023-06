Cao điểm “nước rút” kích hoạt tài khoản định danh điện tử ở huyện miền núi Như Thanh

Gần 1 nghìn hồ sơ tài khoản định danh điện tử được thu nhận trong ngày là con số ấn tượng mà cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Như Thanh đạt được trong những ngày “nước rút” vừa qua. Không quản thời gian, địa điểm, bất cứ nơi nào và ở đâu, CBCS Công an huyện Như Thanh cũng luôn sẵn sàng, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh. Coi đây là “mệnh lệnh trái tim” và là trách nhiệm của mình.

Những bước chân thầm lặng

Sáng thứ 7 ngày 24/6/2023, cùng với CBCS Công an huyện Như Thanh đến xã Thanh Kỳ để phối hợp với lực lượng Công an xã hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. Theo lịch đã được thông báo từ trước, nên số lượng công dân có mặt tại trụ sở Công an xã khá đông. Nhiều người tranh thủ thời gian ngày nghỉ cũng có mặt từ rất sớm.

Sau khi được hướng dẫn cài đặt thành công tài khoản định danh điện tử, anh Hà Văn Tâm, ở thôn 6, xã Thanh Kỳ phấn khởi cho biết: “Được Công an xã hướng dẫn thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tôi thấy rất thuận lợi, bởi tài khoản định danh điện tử tích hợp tất cả các thông tin như: Giấy phép lại xe, giấy đăng ký xe, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ CCCD, thẻ bảo hiểm y tế, thông tin về cư trú, thông tin giải quyết thủ tục hành chính... dù có đi làm xa, tôi vẫn có thể thực hiện các thủ tục mà không cần mang nhiều loại giấy tờ”.

Công an huyện Như Thanh hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho tiểu thương và người dân tại chợ Bến Sung.

Thanh Kỳ là xã xa trung tâm huyện, đường xá đi lại khó khăn, xã có 9 thôn, với 1.811 hộ, 4.721 nhân khẩu, chủ yếu đồng bào Thái, Mường sinh sống (chiếm 80%). “Để thuận tiện cho việc hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, Công an xã Thanh Kỳ đã thành lập 4 tổ công tác trực tiếp xuống các thôn để hướng dẫn công dân cài đặt tài khoản định danh điện tử vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7, chủ nhật. Trước đó, Công an xã đã tham mưu UBND xã và Tổ Đề án 06 cấp xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, vận động Nhân dân, học sinh tranh thủ thời gian đến trụ sở Công an để cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử” - Đại úy Lê Trọng Tuyên, Trưởng Công an xã chia sẻ.

Với phương châm “làm hết việc, không hết giờ”, tính đến ngày 27/6/2023, Công an xã Thanh Kỳ đã cài đặt, kích hoạt được 1.341 tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2, đạt tỷ lệ 59,1%.

Cùng với Thanh Kỳ, xã Yên Thọ cũng đang gấp rút hoàn thành tiến độ về chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Thượng úy Đỗ Viết Đức, Trưởng Công an xã Yên Thọ cho biết: Để giải “bài toán” phủ kín tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn, Công an xã Yên Thọ đã rất quyết liệt, sát sao cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các Bí thư, tổ trưởng các thôn thường xuyên bám sát tiến độ và đôn đốc các lực lượng chức năng nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Kêu gọi người dân thu xếp công việc có mặt tại trụ sở Công an xã và các nhà văn hóa thôn để được hướng dẫn cài đặt. Trong quá trình thực hiện, đã có những cách làm hay sáng tạo, phù hợp với tình hình, đặc điểm dân cư, như: Thành lập hàng chục nhóm zalo, hay các nền tảng xã hội để tuyên truyền về tiện ích của Đề án 06; thành lập các Tổ cố định tại các Nhà văn hóa thôn và các Tổ lưu động tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần hoặc buổi tối đến từng thôn, xóm, từng nhà dân để tuyên truyền, vận động hướng dẫn, cài đặt tài khoản định danh điện tử.

“Nước rút về đích” - lấy người dân làm trung tâm

Để hoàn thành tiến độ, sớm hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử một cách sớm nhất, từ ngày 1/6 đến nay, Công an huyện Như Thanh đã tổ chức quyết liệt, linh hoạt và đồng bộ các giải pháp thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thường trú, tạm trú trên địa bàn. Trong đó, công an huyện đã phân công rõ nhiệm vụ và giao chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho từng đơn vị Công an cấp xã và gắn trách nhiệm đối với từng lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Công an các cấp.

Công an huyện phối hợp với Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, học sinh thành lập các điểm hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh tại Nhà văn hóa, khu dân cư...

Công an huyện Như Thanh đã lấy công tác điều tra cơ bản làm cốt lõi để tiến hành các giải pháp đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho số công dân còn lại trên địa bàn; nhất quán phương châm “dễ làm trước – khó làm sau” trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu theo yêu cầu. Gắn đợt cao điểm với đẩy mạnh cuộc vận động tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn theo phương châm “người trẻ tuyên truyền ba, người già tuyên truyền bảy” để hỗ trợ các lực lượng sớm hoàn thành chỉ tiêu cài đặt, kích hoạt được 34.333 tài khoản định danh điện tử trước ngày 30/6.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện đã có văn bản yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh... gương mẫu đi đầu trong việc đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử. Đồng thời phối hợp với Công an các xã, thị trấn thành lập các tổ lưu động đến tận thôn, xóm, khu dân cư, hộ gia đình, các cơ quan, doanh nghiệp, làm việc 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ.

Với những cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tính đến ngày 27/6/2023, tỷ lệ tài khoản định danh điện tử đã được cài đặt và kích hoạt trên địa bàn huyện Như Thanh là 20.939 tài khoản, đạt 60,99%, trong đó, mức độ 1 là 1.473 tài khoản, mức độ 2 là 19,446 tài khoản. “Hiện Như Thanh là một trong số 10 đơn vị có tỉ lệ kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử cao nhất toàn tỉnh” - Thiếu tá Hà Viết Thảo, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Như Thanh, phấn khởi cho biết.

Mai Hà