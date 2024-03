Cảnh sát khuyến cáo biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khi đi ban đêm

Cảnh sát đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, như tránh, vượt xe đúng quy định; đi đúng phần đường, làn đường.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn làm 2 người tử vong. (Ảnh: TTXVN phát)

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường bộ vào khung giờ từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau, nhất là các đoạn đường cong cua, hạn chế tầm nhìn và một số đoạn tuyến cao tốc chưa bố trí làn dừng xe khẩn cấp, chưa trang bị, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo và đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, như tránh, vượt xe đúng quy định; đi đúng phần đường, làn đường; chạy đúng tốc độ quy định; không vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện...

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải nên dán giấy phản quang vào phía sau phương tiện (phần đuôi xe), đảm bảo vừa thẩm mỹ và dễ nhận biết cho các phương tiện đi phía sau; trang bị cho mỗi phương tiện tối thiểu 3 chóp nón hoặc 3 biển tam giác phản quang.

Khi gặp sự cố thì lái xe đặt ngay chóp nón hoặc biển tam giác phản quang phía sau xe để cảnh báo với khoảng cách tối thiểu 50m trên quốc lộ và 100m trên tuyến cao tốc. Đồng thời, trang bị cho lái xe, phụ xe áo phản quang để mặc khi xử lý sự cố trên đường vào thời điểm trời tối, sương mù và ban đêm.

Mới đây, vào tối 10/3, tại Km58 trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn đi qua huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Anh Lê Hoàng Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe khách 51B-261.49, chạy theo hướng từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Đà Nẵng, khi đến đoạn đường trên đã để đuôi xe phía bên phải va vào phía sau bên trái xe ôtô tải 75C-016.91 do anh Phan Đình Thành (sinh năm 1986, ở phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều do xe bị nổ lốp. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế Lê Hoàng Quân điều khiển xe khách không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông; tài xế Phan Đình Thành điều khiển xe ôtô tải khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy nhưng không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định, dẫn đến tai nạn giao thông./.

