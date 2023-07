Cần lắm “sân chơi” cho trẻ em nông thôn trong dịp hè

Mỗi khi hè đến, việc tìm “sân chơi” cho trẻ em là điều bức thiết hơn bao giờ hết. Bởi hiện nay, tại nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là vùng nông thôn, miền núi thì các khu, điểm vui chơi cho trẻ em vừa thiếu và vừa yếu.

Trẻ em vui chơi tại Trường Mầm non xã Hà Giang (Hà Trung). Ảnh: Bảo Thanh

Trong cái nắng chói chang của mùa hè, đi qua những con đường nông thôn ở huyện Mường Lát, không khó để bắt gặp hình ảnh các em nhỏ hòa mình với nắng gió để chơi đá bóng ở ngay hai bên đường, hoặc rủ nhau tắm sông, tắm suối. Em Lý A Làng, xã Trung Lý cho biết: Vào dịp hè, em cùng mấy bạn trong xóm thường rủ nhau đi đá bóng, hoặc chơi trò đuổi bắt. Sân chơi của tụi em là đám ruộng trước nhà, hoặc ven đường...

Việc tự tìm “sân chơi” chính là nguyên nhân dẫn đến những tai nạn thương tích đáng tiếc mà trẻ em nông thôn thường gặp phải. Đây cũng chính là nỗi lo thường trực của rất nhiều phụ huynh mỗi khi hè về. Bà Hà Thị Hoa, người dân ở xã Trung Lý cho hay: Hiện nay ở địa phương chưa có sân chơi an toàn cho trẻ em. Mặc dù các nhà văn hóa đã đi vào hoạt động nhưng chủ yếu dùng cho hội họp, sinh hoạt cộng đồng chứ không có tủ sách, dụng cụ... để phục vụ cho thiếu nhi. Mùa hè, trẻ em ở đây thường phải tự tìm chỗ chơi ở những nơi thiếu an toàn và thiếu sự kiểm soát của người lớn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra. Bởi vậy, chúng tôi đi làm nương rẫy cũng hết sức lo lắng cho sự an toàn của con em mình.

Nói về “sân chơi” dành cho thiếu nhi trên địa bàn, Bí thư Huyện đoàn Mường Lát Lâu Văn Phía, chia sẻ: Vào mỗi dịp hè, đoàn thanh niên ở các xã, thị trấn trong huyện thường tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao nhằm thu hút thiếu niên, nhi đồng tham gia. Tuy nhiên, do là địa bàn vùng miền núi, điều kiện đi lại xa xôi, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, nghỉ hè phải phụ giúp gia đình nên chưa thu hút được đông đảo các em tham gia sinh hoạt. Hơn nữa, sân chơi cho trẻ em ở huyện còn thiếu khá nhiều do nguồn lực của địa phương còn hạn chế, trong khi việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình cũng khó khăn. Bởi vậy, hiện nay toàn huyện mới có 11 sân chơi dành cho thiếu nhi, dẫn đến việc tổ chức các hoạt động còn khiêm tốn. Để tăng cường quản lý, giáo dục thiếu nhi trong dịp hè, Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp với cán bộ thôn, bản tích cực tuyên truyền, vận động gia đình quản lý tốt các em khi ở nhà, tránh để tình trạng đáng tiếc xảy ra; trong mỗi buổi sinh hoạt tổ chức thêm các trò chơi lồng ghép với việc tuyên truyền cho các em về giới tính, an toàn giao thông...

Tại huyện Như Thanh, để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của các em trong dịp hè, các cấp bộ Đoàn trong huyện luôn quan tâm kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng các khu, điểm vui chơi cho trẻ em. Hiện hầu hết các xã, thị trấn đều có khu, điểm vui chơi, song hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu vui chơi thì vẫn còn thiếu nhiều. Để đa dạng hóa các hoạt động vui chơi, huyện cũng đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động như, hội trại hè thiếu nhi, các lớp dạy kỹ năng sống, các lớp năng khiếu, dạy bơi để nâng cao kỹ năng, phòng chống đuối nước cho trẻ em... Đây là những hoạt động thiết thực, mang lại nhiều ý nghĩa đối với các em thiếu niên, nhi đồng của huyện.

Trên thực tế, thiếu sân chơi cho trẻ em đang là thực trạng chung của nhiều địa phương ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trong tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ em trong dịp hè, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tích cực huy động nguồn lực xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi, đặc biệt là xây dựng các bể bơi để dạy kỹ năng bơi cho các em. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo sân chơi phục vụ các em. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đoàn, các đội thanh niên tình nguyện được tăng cường về các xã tổ chức cho các em ôn tập hè và tăng cường giáo dục cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng tránh tai nạn thương tích và bị xâm hại...

Tuy nhiên, về lâu dài để có những sân chơi hợp lý, an toàn và bổ ích cho trẻ em mỗi khi hè về, cần hơn nữa sự chung tay, vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương trong việc đầu tư kinh phí, huy động xã hội hóa để xây dựng sân chơi, trang thiết bị phục vụ nhu cầu vui chơi của các em. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng cần kết hợp với nhà trường tuyên truyền, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết, nhất là những nơi có ao hồ, giúp trẻ có kỹ năng ứng phó với tình huống xấu xảy ra...

Nguyễn Đạt