Cán bộ hội phụ nữ nhiệt huyết, trách nhiệm

Chủ tịch Hội LHPN xã Hợp Lý (Triệu Sơn) Phạm Thị Toan đã có hơn 30 năm gắn bó với công tác hội và phong trào phụ nữ của địa phương. Từng ấy thời gian công tác, chị rất hiểu tâm lý hội viên và luôn làm tốt công tác “dân vận khéo” ở cơ sở, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Chị Phạm Thị Toan (ngoài cùng bên phải) động viên hội viên trồng cây đào.

Chị luôn trăn trở làm thế nào để triển khai được nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút, tập hợp hội viên tham gia các phong trào, hoạt động hội. Bởi vậy chị đã cùng với ban chấp hành hội đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, như hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cùng với đó là đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn vay, tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, giúp nhau phát triển kinh tế... tạo điều kiện thuận lợi nhất để chị em được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách, chương trình, dự án dành cho phụ nữ...

Xã Hợp Lý có nghề truyền thống trồng hoa, cây cảnh và có diện tích đất đồi lớn, thuận lợi cho phát triển kinh tế vườn đồi. Nắm bắt được thế mạnh đó, hội LHPN xã đã tăng cường quản lý các nguồn vốn vay của các ngân hàng cho hội viên vay phát triển kinh tế đúng mục đích, đạt hiệu quả. Điển hình như các gia đình chị Lê Thị Hòe, Đặng Thị Phương, Doãn Thị Hiệp ở chi hội Yên Trung; chị Cù Thị Luyến, Nguyễn Thị Lý ở chi hội Đông Thành; chị Trần Thị Thuyết, Trương Thị Hương, Lê Thị Toàn ở chi hội Tiến Thành; chị Trần Thị Tuyết ở chi hội Quang Thanh... có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ trang trại vườn đồi, chăn nuôi, trồng cây ăn quả...

Ngoài ra, hội còn chỉ đạo duy trì nhiều hình thức giúp nhau bằng ngày công, con giống; tiết kiệm giúp nhau như: quỹ ban chấp hành hội (39 triệu đồng), tiết kiệm lợn nhựa (hơn 45 triệu đồng), tiết kiệm tín dụng, quỹ hỗ trợ hộ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế (gần 2 tỷ đồng), quỹ hội (488 triệu đồng)... Cùng với đó, chị đã chỉ đạo các chi hội đẩy mạnh chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, “Biến rác thải thành tiền”, “Xây dựng mái ấm tình thương”..., vận động nguồn để tổ chức các hoạt động hướng về phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi khó khăn...

Là người có nhiều năm kinh nghiệm với công tác hội và phong trào phụ nữ, chị Toan được đảng ủy, UBND xã tín nhiệm, giao phó nhiều trọng trách. Ở vị trí nào chị cũng nỗ lực rèn luyện tác phong, đạo đức, xây dựng phương pháp làm việc khoa học, dám nghĩ dám làm, không ngừng sáng tạo, đổi mới và nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 12 của Huyện ủy Triệu Sơn và Nghị quyết 21 của Đảng ủy xã Hợp Lý về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, chị cùng với các cộng sự ngày đêm bám cơ sở, vận động, giải thích, làm tốt công tác “dân vận khéo”. Do đó, trong hệ thống hội có 96 gia đình hội viên hiến 9.592m2 để mở rộng đường. Chị cũng chỉ đạo các chi hội thực hiện có hiệu quả 3 công trình/phần việc quy mô cấp huyện hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do hội phụ nữ cấp trên phát động gắn với XDNTM nâng cao của địa phương. Các công trình: “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; “Áo dài sắc phục ngày tết” do hội phát động và tổ chức đã thực sự tạo được dấu ấn. Các công trình phần việc hội đăng ký với cấp ủy thực hiện trong XDNTM như đường hoa, đường rào xanh, xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp, tuyến đường kiểu mẫu... được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Những tuyến đường, công trình hội đảm nhận đều không thiếu vai trò của chị Toan.

Với những nỗ lực trong công tác, năm 2023 chị Toan đã được Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ cơ sở.

Bài và ảnh: Minh Trang