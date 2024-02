BHXH huyện Nga Sơn - đơn vị xuất sắc trong hoạt động của toàn ngành

Năm 2023, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Nga Sơn là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành BHXH Việt Nam. Các phong trào thi đua của ngành, của địa phương luôn được BHXH huyện tích cực hưởng ứng với nhiều sáng tạo, đổi mới và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò nòng cốt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Người dân đến giải quyết hồ sơ chế độ BHXH tại bộ phận một cửa của BHXH huyện Nga Sơn.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cán bộ và nhân viên BHXH huyện Nga Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chung sức đồng lòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra. BHXH huyện Nga Sơn đã tổ chức phát động phong trào ngay từ những ngày đầu năm, đề ra các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể để viên chức và người lao động trong đơn vị hưởng ứng tham gia... Trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu 100% người nghèo, người có công, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn được cấp thẻ BHYT kịp thời, BHXH huyện đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; vận động viên chức và người lao động tham gia các hoạt động xã hội của địa phương quyên góp tiền, hiện vật để ủng hộ các hoạt động. Từ năm 2021 đến hết năm 2023, đơn vị đã quyên góp và kêu gọi ủng hộ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cũng như các hoạt động khác cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 29,7 tỷ đồng.

Trong tuyên truyền, BHXH huyện đã chủ động tham mưu cho đơn vị chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, tuyên truyền trực quan chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội, nhất là nông dân, người lao động tự do. Trong năm 2023, đơn vị đã phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người lao động; tổ chức phát tờ rơi về những điều cần biết; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT ở các trục đường chính, các khu vực tập trung đông người; tuyên truyền những điểm mới về chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến các thôn, xóm của 24 xã, thị trấn... Đơn vị còn tổ chức tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT trên các trang mạng xã hội zalo, facebook... Năm qua, viên chức và người lao động trong cơ quan đã có 5 sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ, khi áp dụng vào thực tiễn đã rút ngắn được thời gian giải quyết công việc, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn cũng như công tác quản lý tại đơn vị.

Năm 2023, toàn huyện có 122.938 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bằng 100% kế hoạch giao, tăng 1.249 người so với năm 2022. Trong đó, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng 282 người; đối tượng tham gia BHYT tăng 984 người; diện bao phủ BHYT đạt 93,5% dân số, tăng 0,74% so với cùng kỳ năm 2022, vượt 1,5% theo chỉ tiêu giao của Chủ tịch UBND tỉnh. Số thu BHXH, BHYT năm 2023 của BHXH huyện Nga Sơn đạt trên 316 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao và tăng so với cùng kỳ năm trước gần 30,2 tỷ đồng. Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT luôn được đảm bảo kịp thời, tỷ lệ nợ đóng BHXH bằng 0,77% dự toán giao thu. Công tác quản lý đối tượng và chi trả trợ cấp BHXH được thực hiện tốt qua hệ thống Bưu điện huyện của 24/24 xã, thị trấn đảm bảo nhanh chóng, đầy đủ, việc quản lý đối tượng hưởng chế độ BHXH tăng, giảm kịp thời đúng quy định. Đồng thời thực hiện tốt việc giám định chi khám, chữa bênh (KCB) BHYT, đảm bảo công tác quản lý và sử dụng kinh phí KCB BHYT hợp lý, hiệu quả, an toàn. Bên cạnh đó BHXH huyện phối hợp với các cơ sở KCB, trong việc nâng cao chất lượng phục vụ công tác KCB cho người dân để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT; phối hợp với các cơ sở KCB trong việc tuyên truyền chính sách BHYT đến với Nhân dân và người lao động trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được, BHXH huyện Nga Sơn được BHXH Việt Nam tặng Cờ thi đua - là một trong những đơn vị xuất sắc trong hoạt động của ngành BHXH Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Hà, Giám đốc BHXH huyện Nga Sơn, cho biết: "Để có được kết quả trên là sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của cán bộ trong đơn vị. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, BHXH huyện Nga Sơn đã có những giải pháp, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, đó là: Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức thực hiện BHXH, BHYT; đặc biệt đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại đơn vị nên đã phát huy được tính sáng tạo, đổi mới, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao của mỗi viên chức, người lao động, qua đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay của tập thể và các cá nhân".

Bài và ảnh: Tô Hà