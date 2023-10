Bất cập chợ thị trấn Lang Chánh

Chợ thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh không chỉ nằm “án ngữ” ngay ở vị trí nút giao thông giao cắt giữa các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mà trong quá trình hoạt động, chợ cũng đang tồn tại nhiều bất cập, như: không đảm bảo các tiêu chí về diện tích, an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), vệ sinh an toàn thực phẩm...

Không gian chật chội bên trong chợ thị trấn Lang Chánh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về PCCC.

Có mặt tại chợ thị trấn Lang Chánh vào khung giờ tan tầm, cảnh người mua, người bán cùng các phương tiện tham gia giao thông diễn ra khá lộn xộn. Đặc biệt, tại các dãy ki-ốt nằm dọc tuyến đường trung tâm thị trấn, tình trạng buôn bán, đậu đỗ xe lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, gây ách tắc giao thông diễn ra thường xuyên.

Theo quan sát của phóng viên, đây là vị trí giao thông giao cắt giữa các tuyến đường nên lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Để điều tiết giao thông, ngành chức năng đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu. Tuy nhiên, việc lắp đặt này cũng gây ra những bất cập nhất định, như: vị trí cổng chợ nằm ngay khoảng giữa của hệ thống đèn tín hiệu, nơi lưu lượng người mua bán thường xuyên ra vào. Đi sâu vào khu vực bên trong chợ là hình ảnh nhếch nhác do cơ sở vật chất xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho việc kinh doanh, buôn bán. Đáng chú ý chợ không có hệ thống PCCC theo quy định. Trong không gian chật hẹp, hạn chế về diện tích, lượng hàng hóa nhiều, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.

Một số tiểu thương kinh doanh tại chợ kiến nghị, do không gian bên trong chợ chật hẹp nên nhiều tiểu thương đã cố tình bày hàng ra bán phía ngoài chợ, hình thành những điểm “chợ cóc” trên vỉa hè, lòng lề đường khiến nhiều sạp hàng bên trong chợ không có khách, gây khó khăn cho việc kinh doanh, buôn bán. “Tôi muốn nhập thêm hàng mới bày bán, phát triển buôn bán cũng không có chỗ vì không gian không còn. Mong rằng các ngành chức năng sớm có phương án nâng cấp hoặc di dời chợ đến nơi mới, đảm bảo về cơ sở vật chất, hạ tầng và PCCC để bà con yên tâm buôn bán” - một tiểu thương đề xuất.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Anh Quang, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lang Chánh, cho biết: Chợ thị trấn Lang Chánh có diện tích 1.558m2, cấp công trình 1 tầng kiểu nhà khung thép mái tôn gồm 35 ki-ốt được xây dựng theo cấp công trình cấp bốn và 52 sạp hàng kinh doanh. Công trình được cải tạo xây dựng mới và đưa vào sử dụng năm 2013. Tuy nhiên đến nay, công trình để lại nhiều bất cập. Về giao thông, chợ nằm ngay ở nút giao thông giao cắt giữa các tuyến đường tỉnh 530 và 530B.

Ngoài những tồn tại, bất cập về giao thông, chợ cũng không đảm bảo một số tiêu chí như diện tích, PCCC, vệ sinh an toàn thực phẩm. Gần đây nhất, thực hiện Kế hoạch số 149/KH-CALC ngày 16/10/2022 của trưởng công an huyện về tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên địa bàn huyện, ngày 16/11/2022, đoàn kiểm tra công an huyện, UBND thị trấn Lang Chánh đã kiểm tra công tác an toàn PCCC và CNCH tại chợ. Kết quả kiểm tra cho thấy, công trình này chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH theo quy định tại Điều 5 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Nhếch nhác tại chợ thị trấn Lang Chánh.

Căn cứ quy mô, tính chất và công năng sử dụng của cơ sở, đối chiếu với các quy định, công trình chợ thị trấn Lang Chánh thuộc diện phải thẩm duyệt, thiết kế về PCCC được quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và các văn bản quy định pháp luật hiện hành về PCCC. Tuy nhiên cho đến nay, công trình vẫn chưa được thẩm duyệt, thiết kế về PCCC theo quy định.

Kiểm tra việc niêm yết nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn, cơ sở chưa có biển chỉ dẫn thoát nạn theo quy định. Bên cạnh đó, kiểm tra về khoảng cách PCCC điều kiện ngăn cháy, chợ thị trấn Lang Chánh không có giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan. Khoảng cách giữa các hạng mục công trình trong cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC theo quy định... “Chợ không đảm bảo về PCCC, thực tế đã bị cơ quan chức năng xử phạt nhiều lần. Bên cạnh đó, chợ cũng đã bị đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận chợ kinh doanh thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 từ ngày 8-11-2021” - ông Quang cho biết thêm.

Cũng theo ông Quang, đây là chợ hạng 3, về nguyên tắc, UBND huyện phải thành lập Ban quản lý chợ nhưng hiện tại đang giao cho UBND thị trấn Lang Chánh quản lý tạm thời. Việc UBND thị trấn quản lý nhưng không có thẩm quyền thành lập Ban quản lý chợ dẫn tới nhiều hạn chế khó giải quyết. Dù biết chợ hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện về PCCC cũng như những tiêu chí về chợ kinh doanh thực phẩm là sai. Tuy nhiên, theo ông Quang đây là chợ dân sinh, nơi kinh doanh mua bán, tạo kế sinh nhai của Nhân dân địa phương nên trước khi thực hiện di dời, chợ vẫn phải duy trì hoạt động. Ông Quang khẳng định, UBND thị trấn Lang Chánh đã nhiều lần có ý kiến trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri về việc di dời chợ thị trấn, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện.

Trước những bất cập trên, ông Hà Văn Việt, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lang Chánh lý giải: Huyện Lang Chánh từ lâu đã có kế hoạch di dời chợ thị trấn đến vị trí mới nhằm giải quyết những bất cập, tồn tại lâu nay. Cụ thể, sau khi di dời vị trí bến xe khách của huyện đến vị trí mới thì vị trí của bến xe cũ sẽ được sử dụng để xây dựng chợ thị trấn. Sở dĩ chủ trương trên chưa thể thực hiện là do dự án bến xe khách kéo dài từ năm 2018 đến nay vẫn chậm triển khai kéo theo chợ thị trấn cũng chưa thể di dời.

Bài và ảnh: Sơn Đình