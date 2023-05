Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo danh mục các hồ chứa bị hư hỏng, mất an toàn trước mùa mưa, lũ năm 2023 đến UBND các huyện, thị xã, công ty khai thác công trình thủy lợi có hồ chứa để chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình.

Đồng thời tiếp tục rà soát, kiểm tra và hướng dẫn hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập cấp huyện, thị xã thực hiện tốt công tác đánh giá an toàn đập theo quy định hiện hành và phù hợp với hiện trạng công trình nhằm đảm bảo an toàn và tích nước phục vụ sản xuất.

Tập trung chỉ đạo tổ chức ra quân đồng loạt nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống tiêu năm 2023 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 20-5-2023 đến ngày 20-6-2023 với khối lượng nạo vét, tháo dỡ ách tắc, vớt bèo tây, bè mảng, rau muống như sau: nạo vét kênh tiêu là 507.045 m³, trong đó kênh liên huyện, liên xã là 115.393 m³, kênh nội đồng là 391.652 m³; vớt bèo tây, bè mảng, rau muống là 1.411.970 m², chiều dài là 613.442 m. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15-7-2023.

Ngoài ra, tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty khai thác công trình thủy lợi và các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt các nội dung của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty khai thác công trình thủy lợi, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa khẩn trương tổ chức kiểm tra, khắc phục, sửa chữa các hư hỏng và có phương án đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, lũ năm 2023; trong đó, cần phải tập trung hoàn thành một số nội dung trước ngày 30-5-2023.

Cụ thể, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu kiểm tra, khắc phục các hư hỏng và có phương án đảm bảo an toàn các công trình âu Mai Chữ, âu Bến Ngự, trạm bơm tiêu Thanh Thủy. Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam sông Mã kiểm tra, khắc phục các hư hỏng và có phương án đảm bảo an toàn các công trình trên tuyến kênh chính Bắc và tuyến kênh chính Nam thuộc hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, cống Bồng Thôn. Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc sông Mã kiểm tra, khắc phục các hư hỏng và có phương án đảm bảo an toàn các công trình cống Bộ Đầu, huyện Hoằng Hóa và tuyến kênh Nam thuộc hệ thống kênh trạm bơm Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đảm bảo vượt lũ, chống lũ an toàn và sớm đưa vào vận hành, phục vụ sản xuất, các công trình đang triển khai thi công; tuyệt đối không thi công các hạng mục công trình chính trong mùa mưa, lũ.

UBND các huyện, thị xã, công ty khai thác công trình thủy lợi có hồ chứa bị hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn chủ động gia cố, sửa chữa các hư hỏng, tránh để xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình và vùng hạ du; chủ động tập kết đầy đủ nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” trong phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp được phê duyệt để sẵn sáng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Đối với 30 công trình đã được bố trí nguồn vốn đầu tư nhưng chưa triển khai thi công, yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai thi công đảm bảo an toàn công trình.

Tổ chức, huy động lực lượng toàn dân ra quân nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống tiêu năm 2023 trên địa bàn nhằm đảm bảo tiêu, thoát nước khi có mưa, lũ xảy ra. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vị trí, chiều dài, khối lượng các ách tắc trên kênh tiêu, trục tiêu, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với các chi nhánh của công ty khai thác công trình thuỷ lợi để triển khai ngay công tác vớt bèo tây và tháo dỡ bè mảng, rau muống đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Tiếp tục rà soát, xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập, nhất là các kịch bản mưa lớn, cực đoan; tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền và diễn tập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu, nằm trong danh mục hồ hư hỏng xuống cấp trước mùa mưa, lũ năm 2023, vùng hạ du là thị xã, khu công nghiệp.

Đánh giá các nội dung không còn phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình và vùng hạ du, nhất là các hồ chứa có tác động lớn đến dòng chảy, dân sinh vùng hạ du.

Chỉ đạo nghiêm việc thực hiện các quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi. Chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước (quy trình vận hành, phương án ứng phó trong tình huống khẩn cấp, kiểm định an toàn đập, hệ thống cơ sở dữ liệu, hoạt động của hội đồng đánh giá an toàn đập, bảo trì,…).

Cập nhật thông tin vận hành các hồ chứa tối thiểu 2 lần/ngày trong 4 điều kiện thời tiết bình thường và 4 lần/ngày khi có mưa, lũ (trong trường hợp mực nước hồ cao hơn mực nước thiết kế phải quan trắc tối thiểu 1 lần/giờ) lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Cục Thủy lợi (địa chỉ: www.thuyloivietnam.vn). Tổ chức vận hành thử trước mỗi đợt mưa, lũ các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa nước và bố trí đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm kịp thời sửa chữa, thay thế trong trường hợp có sự cố vận hành; bố trí hệ thống thông tin, cảnh báo cho người dân ở hạ du khi xả lũ các hồ chứa…

Yêu cầu các Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi, hợp tác xã, tổ chức hợp tác dùng nước, các tổ thủy nông của các công ty khai thác công trình thủy lợi khẩn trương tổ chức rà soát, lập và trình duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp các đập, hồ chứa xong trước ngày 20-5-2023.

Đối với các đập, hồ chứa lớn do công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý và các đập, hồ chứa mà phạm vi công trình và vùng hạ du liên quan đến địa bàn hai huyện trở lên, lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và nộp hồ sơ về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trước ngày 20-5-2023 để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Trên cơ sở phương án được phê duyệt, thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất bố trí nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp 57/100 hồ chứa bị hư hỏng, mất an toàn trước mùa mưa, lũ năm 2023; đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình cống Bồng Thôn, cống Bộ Đầu, âu Mai Chữ, âu Bến Ngự, trạm bơm tiêu Thanh Thuỷ; đầu tư xây dựng mới cống xả sâu trên tuyến kênh chính Bắc hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã tại vị trí sông Hép để đảm bảo an toàn và tăng cường khả năng tiêu thoát lũ cho hệ thống; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, các Đài Truyền thanh truyền hình huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các công ty khai thác công trình thuỷ lợi tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ an toàn công trình và xử lý các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; nắm bắt và phản ánh kịp thời các hoạt động ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023. Tập trung tuyên truyền công tác nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc trên các hệ thống tiêu năm 2023; đưa tin kịp thời những địa phương, đơn vị tích cực, đồng thời phản ánh những địa phương, đơn vị thực hiện chưa tốt chỉ đạo của UBND tỉnh.

