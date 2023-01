Bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân trong dịp tết

Phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết, “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, hàng năm, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đều triển khai các hoạt động thăm, chúc tết, tặng quà..., góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hà Thị Hương, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa tặng quà tết cho bà Hà Thị Cải, sinh năm 1947, ở bản Đun Pù, xã Nam Xuân (Quan Hóa).

Chương trình “Tết nhân ái” xuân Quý Mão năm 2023 vừa được UBND tỉnh phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tại huyện Quan Hóa. Bà Hà Thị Cải, sinh năm 1947, ở bản Đun Pù, xã Nam Xuân cùng nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn khác đã được nhận quà tết. Bản thân bà Cải tuổi cao, là đối tượng bảo trợ xã hội, hoàn cảnh rất khó khăn. Nhận phần quà tết, bà xúc động chia sẻ: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cán bộ địa phương đã luôn quan tâm đến những người yếu thế như tôi”.

Cũng như bà Cải, nhận được phần quà tết từ chương trình “Xuân ấm áp - Tết chia sẻ” do Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn phối hợp với CLB doanh nhân nữ thị xã tổ chức, bà Bùi Thị Mười, ở khu 11, phường Ba Đình nghẹn ngào “Vợ chồng tôi già yếu, không có lương hưu, mọi chi phí sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu nhập bấp bênh của vợ chồng người con trai . Vì vậy cuộc sống vô cùng khó khăn, nhất là vào dịp tết. Món quà sẽ giúp gia đình tôi đón tết đủ đầy, ấm áp hơn”.

Với cháu Trịnh Tuấn Minh, sinh năm 2007, mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở cùng bà nội hơn 90 tuổi tại khu phố 2, phường Lam Sơn, khi nhận được quà của chương trình đã xúc động và hứa sẽ học tập, rèn luyện thật tốt, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, sau này có một công việc ổn định, trở thành công dân tốt.

Chị Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn, cho biết: Để bảo đảm mọi người dân ai cũng có tết, xây dựng cộng đồng đoàn kết, sự sẻ chia, chương trình “Xuân ấm áp - Tết chia sẻ” đã tặng quà cho 25 trẻ mồ côi và 150 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tại “Phiên chợ 0 đồng”, hàng trăm áo dài, quần áo ấm, đồ dùng gia đình... được người dân đón nhận theo đúng phương châm “Ai cần thì lấy - ai có thì tặng”. Ví như bà Mười cũng đã chọn cho mình được một bộ áo dài ưng ý, bà rất phấn khởi bởi tết này có áo dài đẹp đi chơi và tham gia các hoạt động do địa phương, hội phụ nữ tổ chức...

Tính đến tháng 12-2022, toàn tỉnh có khoảng 349.000 người có công với cách mạng, trên 183.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng, 49.893 hộ nghèo, 68.946 hộ cận nghèo và có 12.771 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đời sống của các đối tượng còn khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 1-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết, Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho 95.407 người có công với cách mạng và thân nhân, với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã dành thời gian đi thăm, chúc tết, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công dân tròn 100 tuổi; chia sẻ với các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo; tặng quà các hộ nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ngô Thế Anh, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cùng lãnh đạo Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam trao quà và phần thưởng cho CNLĐ tại chương trình “Tết sum vầy – Xuân yêu thương” năm 2023.

Các sở, ban, ngành liên quan, các cấp hội, đoàn thể cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình “Tết cho người nghèo”; “Tết nhân ái”... Trong đó tập trung huy động các nguồn lực để tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà tết, hỗ trợ xây nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội... Theo bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể các cấp và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm sẽ trao khoảng 400.000 suất quà, trị giá gần 300 tỷ đồng tặng các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công văn của Sở Lao động - Thương binh và xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đặc biệt quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, công nhân, lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng...; xây dựng kế hoạch tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Đồng thời, thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, như người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân ở vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, bão, lũ, sạt lở đất, người dân gặp khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm... để có phương án tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ lương thực kịp thời, bảo đảm không để ai bị thiếu đói trong dịp tết. Tích cực vận động, huy động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo; tăng cường công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bảo đảm tất cả trẻ em đều được đón tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí mừng Đảng, mừng xuân, các trò chơi dân gian an toàn, lành mạnh và phù hợp với từng lứa tuổi trẻ em tại địa bàn dân cư, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và ngăn ngừa trẻ em tham gia vào các trò chơi mang tính bạo lực, các vụ việc gây rối trật tự công cộng và tệ nạn xã hội. Tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em và khắc phục, xử lý kịp thời những nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em khi tham gia vui chơi trong dịp tết...

Bài và ảnh: Mai Phương