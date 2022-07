ALLY - Cùng bạn hiện thực hóa giấc mơ định cư Canada

Cuộc sống người Việt ở Canada được nhiều người quan tâm, vì vậy những ai muốn định cư hay du học Canada nên tìm hiểu trước về cuộc sống của mình tại đây. Hãy cùng ALLY hiện thực hóa giấc mơ định cư Canada của bạn và tìm hiểu thông tin về cuộc sống tại Canada.

1. 3 lý do không thể bỏ qua khi bạn chọn định cư ở Canada

Canada là một trong những quốc gia được đánh giá là đáng sống nhất trên thế giới. Sau đây là 3 lý do không thể bỏ qua khi bạn chọn định cư Canada mà bạn nên biết.

- Cơ hội việc làm, thu nhập hấp dẫn

Cư dân ở Canada có tỷ lệ thất nghiệp rất thấp, chỉ 6,8% kể từ năm 1976. Hàng trăm nghìn việc làm được tạo ra cho mọi người mỗi năm. Do số lượng chuyên gia nghỉ việc, mức lương trong một số thị trường việc làm đã tăng theo cấp số nhân. Mức lương trung bình hàng ngày của Canada là 40.000 đô la.

- Môi trường sống top đầu thế giới

Canada là quốc gia có chất lượng cuộc sống cao nhất thế giới, luôn đứng trong top 3 các tổ chức thống kê trên thế giới. Môi trường sống ở Canada vô cùng an toàn và sạch sẽ nhờ môi trường tự nhiên. Với nhiều rừng và sông ngòi, Canada ít ô nhiễm hơn và có mật độ cây trên đầu người cao nhất thế giới.

- Chính sách nhập cư mở rộng

Đầu tiên và quan trọng nhất, chính sách nhập cư của Chính phủ Canada đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết với mục tiêu cấp quyền thường trú cho gần 500.000 người mỗi năm vào năm 2024. Nhu cầu lao động ở Canada ngày càng trở nên khan hiếm, đặc biệt là do dân số già và do đại dịch Covid-19. Vì những lý do này, chính sách nhập cư của chính phủ là một trong những lý do để cân nhắc việc trở thành thường trú nhân của Canada.

2. Những lưu ý khi lựa chọn đơn vị tư vấn định cư Canada

Hiện nay, Canada đang được rất nhiều người quan tâm. Theo đó, thị trường tư vấn định cư Canada cũng ngày càng được mở rộng với sự xuất hiện của hàng trăm công ty có quy mô lớn nhỏ khác nhau. Sau đây là những lưu ý khi lựa chọn đơn vị tư vấn định cư Canada mà bạn nên biết:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn có chuyên môn cao

Bạn nên chọn lọc những đơn vị có hiểu biết, chuyên môn cao và có kinh nghiệm trong việc định cư Canada. Họ sẽ là người giúp bạn chuyển bị hồ sơ, tư vấn các thông tin cần thiết về vấn đề nhập cư. Chính vì thế có thể giúp bạn lựa chọn được diện định cư phù hợp với hồ sơ của mình.

- Tìm hiểu về đối tác mà công ty đó đang hợp tác

Chỉ các thực thể chính mới có thể làm việc với các đối tác ở cấp đó. Vì vậy, khi trao đổi với chuyên gia tư vấn, bạn nên dành thời gian để hỏi về các chi nhánh của công ty Canada để đảm bảo có một công việc ổn định theo lời khuyên của công ty.

- Lựa chọn đơn vị có chính sách hậu định cư Canada

Hầu hết các công ty tư vấn chỉ quan tâm đến việc chốt giao dịch với khách hàng. Khi bạn nhận được visa, họ lập tức ngừng trách nhiệm và không nhiệt tình hỗ trợ như trong thời gian xác minh. Do đó, hãy chọn những đơn vị uy tín mà bạn sẽ làm việc cùng để được hỗ trợ sau khi hoàn thành hồ sơ, hoặc làm từ những việc nhỏ nhặt như đón gia đình từ sân bay đến những việc lớn hơn như tìm nhà ở, tư vấn thuế, chọn trường cho con cái ...

3. ALLY - Cùng bạn hiện thực hóa giấc mơ định cư Canada

Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn định cư Canada thì không thể bỏ qua Ally. Đây là đơn vị uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn nhập cư, định cư tại Canada. Khi đến đây, bạn sẽ được tư vấn về chính sách, thủ tục nhập cư và lựa chọn đơn vị nhập tư phù hợp với mong muốn của mình.

Với đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, Ally luôn được nhiều khách hàng tin tưởng, đánh giá cao về uy tín. Trong những năm qua, Ally luôn cố gắng không ngừng, các chuyên gia tại đây luôn không ngừng hoàn thiện để mở rộng cơ hội định cư cho mọi công dân có nhu cầu.

Đặc biệt, với mức phí cạnh tranh, Ally luôn là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công dân có ý định định cư Canada. Đừng quên liên hệ ngay với Ally qua hotline hoặc website để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng.

Trên đây là những thông tin mà bạn cần biết khi nhập cư và định của Canada. Hy vọng, những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong thời gian sắp tới.

