9h ngày 17/10/2023: Đối thoại trực tuyến “Rút BHXH một lần - lợi bất cập hại”

(Baothanhhoa.vn) - BHXH, BHYT là hai chính sách nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta, giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Thế nhưng một thực tế đáng nói là thời gian gần đây, số người lao động chọn hưởng BHXH một lần ngày một gia tăng, không chỉ đánh mất đi cơ hội hưởng lương hưu, cuộc sống an nhàn khi về già mà còn tạo áp lực cho chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.