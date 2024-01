Mô hình camera giám sát an ninh và phòng cháy, chữa cháy tại phường Quảng Thọ

Những năm gần đây, phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn) đang trong quá trình đô thị hóa nhanh với tốc độ tăng trưởng kinh tế năng động. Song, điều đó cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), nhất là tệ nạn xã hội, ma túy, trộm cắp tài sản, vi phạm an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị, cố ý gây thương tích... gây ảnh hưởng xấu đến ANTT và đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với lực lượng công an địa phương.

Thông qua hệ thống camera đã giúp Công an phường Quảng Thọ đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước thực trạng trên, Công an phường Quảng Thọ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của toàn thể Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Trong đó, công an phường đã tham mưu xây dựng mô hình camera ANTT và mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” và “điểm chữa cháy công cộng”, qua đó góp phần bảo đảm ANTT, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trung tá Nguyễn Đức Thông, Trưởng Công an phường Quảng Thọ chỉ cho chúng tôi xem những hình ảnh thu trực tiếp từ 40 mắt camera truyền về 2 màn hình ti vi đặt tại phòng làm việc của công an phường và kể: "Trước kia, khi chưa có hệ thống camera ANTT, vào giờ cao điểm, chúng tôi đều phải cử cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại các ngã ba, ngã tư, cổng trường học, nơi họp chợ cóc để xử lý các tình huống ảnh hưởng đến ANTT, ATGT. Nhưng từ khi hệ thống camera được đưa vào hoạt động, từ trụ sở làm việc, lực lượng công an có thể theo dõi được những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về ANTT".

Sau 1 năm mô hình camera ANTT đi vào hoạt động không chỉ góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật mà còn đóng vai trò to lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Năm 2023, trên địa bàn phường có 14 vụ việc phải khởi tố, truy tố, xử phạt vi phạm hành chính (giảm 7 vụ việc so với năm 2022). Trong đó, thông qua hệ thống camera ANTT, công an phường đã làm rõ được 2 vụ trộm cắp tài sản, chuyển cho Công an TP Sầm Sơn khởi tố xử lý theo quy định, 1 vụ trộm cắp xử phạt vi phạm hành chính.

Bên cạnh hiệu quả của mô hình camera ANTT, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, công an phường cũng đã chủ động tham mưu cho đảng ủy phường ban hành nghị quyết về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, đặc biệt là công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong khu dân cư, hộ gia đình. Theo đó, vận động mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên thuộc các tổ chức, đoàn thể đi đầu, gương mẫu trong việc trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy xách tay tại nhà để phục vụ cho công tác PCCC. Đồng thời, công an phường vận động được 91 hộ có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trang bị các thiết bị PCCC, thành lập 3 mô hình tổ liên gia PCCC và 18 điểm chữa cháy công cộng, vận động 55 hộ dân xây dựng nhà ở mới mở lối thoát hiểm phía sau nhà; tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác PCCC cho các hộ dân trên địa bàn phường thông qua các buổi họp cụm dân cư, tổ dân phố, họp phụ huynh đầu năm của các nhà trường, trên hệ thống truyền thanh... Hiện, trên địa bàn phường có trên 600 bình chữa cháy xách tay.

Để minh chứng cho những gì đã làm được, Trung tá Nguyễn Đức Thông cử cán bộ dẫn chúng tôi đi một vòng trong xã, đến các điểm gắn camera, gia đình các hộ dân mở lối thoát hiểm, trang bị các thiết bị PCCC. Dừng chân tại cửa hàng buôn bán xe máy cũ của gia đình chị Lê Thị Hương, ở tổ dân phố Đồn Trại - nơi có “Tổ liên gia an toàn PCCC”, chị Hương nhiệt tình chỉ cho chúng tôi xem các trang thiết bị được gia đình trang bị tại nhà. “Khi được công an phường đến tuyên truyền, vận động các hộ dân kinh doanh, buôn bán liền kề thành lập “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 8 hộ dân liền kề nhau trên cùng con phố đều rất đồng tình, ủng hộ và mỗi gia đình đã tự nguyện bỏ ra 800 ngàn đồng để mua 2 bình chữa cháy xách tay, lắp hệ thống báo cháy. Tại “Tổ liên gia an toàn PCCC”, công an phường còn gắn biển mô hình, nội quy PCCC để người dân luôn ý thức và thực hiện tốt các quy định PCCC trong khu dân cư” - chị Lê Thị Hương cho biết.

Đánh giá về hiệu quả của mô hình camera ANTT và PCCC tại khu dân cư, Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ Lê Hữu Khoát cho biết: “Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, đặc biệt là sự chỉ đạo của ngành công an về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn phường, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng mô hình “Camera ANTT” và nghị quyết nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Trên cơ sở nghị quyết, UBND xã cùng các đoàn thể chính trị - xã hội vào cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên và bà con Nhân dân về ý nghĩa, mục đích của các mô hình. Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo, giao cho ủy ban MTTQ xã phụ trách việc huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư lắp đặt camera ANTT. Kết quả, Nhân dân đóng góp lắp đặt được 40 mắt camera ANTT đặt ở các vị trí, địa bàn trọng điểm về ANTT. Ngoài ra, tổ dân phố cũng tự vận động bà con lắp camera ở các phố; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và nhiều hộ gia đình đã tự lắp đặt hệ thống camera giám sát tại nơi làm việc và nơi ở được hơn 200 mắt camera. Thông qua mô hình, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Và trên thực tế, ở những nơi có lắp đặt camera, người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ khi biết mình có thể bị phát hiện và xử lý bất cứ lúc nào nếu vi phạm. Ngoài ra, tình trạng thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, tình trạng xả rác bừa bãi, xả rác trộm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường cũng được hạn chế. Đối với mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, từ khi được triển khai sâu rộng, ý thức về công tác PCCC của người dân được nâng cao, từ đó nêu cao cảnh giác, bảo đảm an toàn PCCC, góp phần thiết thực ngăn chặn hỏa hoạn, giữ gìn sự bình yên từng mái nhà, ngõ phố.

Bài và ảnh: Ngân Hà