Liên hoan phim Cannes: Công bố danh sách phim tranh giải Cành cọ Vàng

Poster bộ phim "Asteroid City." (Nguồn: World of Reel)

Ngày 13/4, Giám đốc Liên hoan phim Cannes , ông Thierry Frémaux, cùng Chủ tịch Liên hoan phim Iris Knobloch - cựu Giám đốc công ty truyền thông giải trí WarnerMedia phụ trách tại Pháp và Đức, đã công bố danh sách các phim tranh giải Cành cọ Vàng danh giá tại Liên hoan phim năm nay.

Phát biểu họp báo trước lễ công bố, bà Knobloch nhấn mạnh Liên hoan phim Cannes là một “nhân tố thay đổi cuộc chơi” thực sự đối với các tác phẩm điện ảnh , đồng thời đề cao vai trò quan trọng của những bộ phim chiếu rạp .

Về phần mình, Giám đốc Liên hoan phim Frémaux cho biết ban tổ chức đã xem hơn 2.000 phim trước khi đưa ra danh sách quyết định của năm nay.

Số lượng phim tranh giải tại Liên hoan phim 2023 nhiều hơn sau thời gian dài bùng phát đại dịch COVID-19.

Trong danh sách này có nhiều bộ phim gắn liền với các tên tuổi đình đám như Harrison Ford, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Sandra Huller.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh Liên hoan phim Cannes 2023 là sự kết hợp đa dạng của các gương mặt trẻ với những diễn viên gạo cội, đồng thời có số lượng nữ giới tranh giải ở mức cao tương đương năm ngoái, với 5 nữ đạo diễn tranh giải Cành cọ Vàng .

Cụ thể, Liên hoan phim Cannes 2023 sẽ đón một làn sóng các bộ phim Hollywood, dẫn đầu là bộ phim “Asteroid City” của đạo diễn Wes Anderson (với dàn diễn viên Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tilda Swinton), “May December” của đạo diễn Todd Haynes (Natalie Portman và Julianne Moore thủ vai) và “Idol” của đài HBO, một bộ phim do The Weeknd kết hợp sản xuất với đạo diễn Sam Levinson.

Poster phim chính kịch lịch sử kinh dị "Firebrand" của đạo diễn Karim Annouz. (Nguồn: Life is Reel)

Các ứng cử viên đáng chú ý khác bao gồm phim chính kịch lịch sử kinh dị “Firebrand” của đạo diễn Karim Annouz và “The Zone of Interest” của đạo diễn Jonathan Glazer, chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Martin Amis.

Ken Loach, đạo diễn được cho là thành công nhất trong lịch sử Cannes, với hơn 10 tác phẩm được công chiếu tại đây và 2 giải Cành cọ vàng, sẽ trở lại cùng “The Old Oak.”

Liên hoan phim năm nay cũng có sự xuất hiện của một loạt tác phẩm mang đậm chất Italy từ “The Sun of the Future” của đạo diễn Nanni Moretti, “Rapito” của đạo diễn Marco Bellocchio; đặc biệt là phim “La Chimera” của nhà làm phim Alice Rohrwacher, người từng giành giải của Ban giám khảo cho “The Wonders” và giải Kịch bản xuất sắc nhất với “Happy As Lazzaro.”

Nhà làm phim người Đức Wim Wenders, chủ nhân giải Cành cọ Vàng cho bộ phim “Paris, Texas” cũng trở lại đường đua với “Perfect Days”, một trong hai bộ phim ông sẽ trình chiếu tại Cannes.

Liên hoan phim Cannes năm nay sẽ diễn ra từ ngày 16-27/5. Như đã công bố trước đó, liên hoan phim sẽ khai mạc với bộ phim chính kịch lịch sử “Janne du Barry” của nhà làm phim người Pháp Maiwen.

Đạo diễn người Thụy Điển Rubén Östlund, từng 2 lần giành giải Cành cọ Vàng với 2 phim “The Square” và “Triangle of Sadness,” sẽ chủ trì sự kiện lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)