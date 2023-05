Bom tấn Hollywood “Avatar 2” đạt lợi nhuận cao nhất năm 2022

Năm 2022 là một năm đầy sức hút với màn ra mắt của các bom tấn Hollywood được mong đợi từ lâu.

Theo trang web tin tức và truyền thông Deadline, bộ phim “Avatar: The Way Of Water” (còn gọi Avatar 2) là bộ phim gặt hái lợi nhuận cao nhất trong năm ngoái.

Cụ thể, “Avatar 2,” phần tiếp theo của bom tấn “Avatar” (2009) do James Cameron đạo diễn, đã thu về 683 triệu USD tại khu vực Bắc Mỹ và tổng cộng 2,36 tỷ USD trên toàn thế giới.

Theo Deadline, “Avatar 2” đã thu được khoản lợi nhuận khổng lồ 531,7 triệu USD sau khi trừ đi các khoản như chi phí sản xuất, bản in và quảng cáo…

Theo sau “Avatar 2” là “Top Gun: Maverick” (Phi công siêu đẳng Maverick), bộ phim đạt doanh thu toàn cầu là 1,46 tỷ USD, qua đó gặt hái lợi nhuận 391,1 triệu USD.

Ba bộ phim tiếp theo trong tốp 5 phim ăn gặt hái lợi nhuận cao nhất năm 2022 là “Minions: The Rise of Gru” (Tựa phim Việt: “Minions: Sự trỗi dậy của Gru”), “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (“Phù thủy tối thượng trong Đa vũ trụ hỗn loạn”) và “Black Panther: Wakanda Forever” (“Chiến binh Báo Đen: Wakanda bất diệt”). Xếp cuối cùng trong tốp 10 là “Smile” của hãng Paramount với 101 triệu USD lợi nhuận.

Đạo diễn James Cameron sẽ tiếp tục bận rộn trong 5 năm tới với nhiều bom tấn hứa hẹn ra mắt công chúng yêu điện ảnh như “Avatar 3” (dự kiến ra rạp ngày 20/12/2024), “Avatar 4” (ngày 18/12/2026) và “Avatar 5” (ngày 22/12/2028).

Hiện thông tin cụ thể về nội dung của “Avatar 3” chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhà sản xuất Jon Landau gần đây xác nhận dự án mới sẽ đem Payakan trở lại. Loài sinh vật đại dương khổng lồ này được rất nhiều khán giả yêu thích khi xuất hiện ở “Avatar 2.”

Trong trận chiến cuối cùng, Payakan đã nhiều lần giải cứu gia đình Jake Sully thoát khỏi đầy rẫy những hiểm nguy./.

(TTXVN/Vietnam+)