Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Qua gần 6 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua (PTTĐ) “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là “Đoàn kết sáng tạo”), trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, biên tập và công bố những sáng kiến, ý tưởng tiêu biểu trong phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”, giai đoạn 2018-2020, 2021-2024.

Để PTTĐ “Đoàn kết sáng tạo” được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tốt nhất, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương mình. MTTQ các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng PTTĐ “Đoàn kết sáng tạo” đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch hưởng ứng và phát động các tập thể, cá nhân trên từng lĩnh vực công tác thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, trọng tâm là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn. Chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân sự phát động các PTTĐ trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội. Phối hợp đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp chủ động lồng ghép nội dung phong trào với thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), các PTTĐ yêu nước do MTTQ, các tổ chức thành viên của mặt trận chủ trì, phát động. MTTQ các cấp gắn kết PTTĐ với 5 nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” bằng những mô hình hiệu quả ở cộng đồng dân cư, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động được nguồn lực to lớn trong Nhân dân với tổng trị giá trên 2.905 tỷ đồng tham gia XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện PTTĐ gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá các sản phẩm hàng hoá, sản phẩm OCOP. MTTQ các cấp trong tỉnh đã sáng tạo trong phương thức tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo và đồng bào các dân tộc thiểu số; coi trọng việc kết hợp giữa vận động, thuyết phục với quan tâm đến những yêu cầu chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Liên đoàn Lao động đã lồng ghép các nội dung của PTTĐ “Đoàn kết sáng tạo” gắn với phong trào “Công nhân, viên chức, lao động tiên phong hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng” đã thu hút nhiều đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu với 62.887 sáng kiến, đề tài được ứng dụng vào sản xuất, lao động làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai PTTĐ “Đoàn kết sáng tạo” ở một số nơi còn hình thức, chưa thường xuyên, liên tục, biện pháp tổ chức phong trào còn lúng túng, chưa thực sự phát huy sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chưa kịp thời nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay. Nhiều sáng kiến, ý tưởng mới chưa được triển khai áp dụng để đánh giá hiệu quả...

Để phong trào “Đoàn kết sáng tạo” ngày càng phát huy hiệu quả, đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai PTTĐ “Đoàn kết sáng tạo” ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả; phối hợp phát động PTTĐ “Đoàn kết sáng tạo” gắn với thúc đẩy CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình trong PTTĐ “Đoàn kết sáng tạo” tại các cơ quan, đơn vị; cộng đồng khu dân cư để thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

Phan Nga